Romina Uhrig se vio envuelta en un gran escándalo con Yanina Latorre al dejarla plantada en el ensayo para el baile de la “salsa de tres”. Tras esto, la panelista de LAM la destrozó en el Bailando 2023, donde tuvieron un tenso enfrentamiento. Además, Latorre arremetió contra la exparticipante de Gran Hermano a través de sus redes sociales, donde la calificó de “maleducada”.

Romina Uhrig y Yanina Latorre

“Ayer Romina en el piso del Bailando mintió en todo. Primero que dijo ‘te tengo que pedir disculpas porque estaba enferma’, no estaba enferma un carajo, nunca pensó en ir, eso es querer manipular, como cuando salió de la casa. Nunca me llamó, nunca me escribió, ni siquiera me rogó que me quedara. Hacete cargo, sos una chica grande”, expresó Yanina con furia.

Revelaron el curioso audio que le mandó Romina Uhrig a su coach

En LAM, se armó el debate sobre los motivos de la renuncia de Yanina Latorre al baile. La mediática explicó que su decisión de renunciar se basó en el hecho de que Romina Uhrig había mentido sobre su salud y que en realidad estaba en condiciones de ensayar. Además, la panelista aseguró que la actitud de la exdiputada Nacional fue una falta de respeto:

"No es una maldad, ella me la hizo a mí, porque es una falta de respeto a mi tiempo y a mi trabajo. Yo no necesito ir al 'Bailando' en este momento de mi vida. Y dijo algo peor en 'Intrusos', que yo estoy grande y me cuesta moverme, pedazo de atrevida", declaró Latorre.

Asimismo, a través de una entrevista, Romina Uhrig dio su punto de vista sobre los hechos, donde aseguró que no había faltado al ensayo por su propia voluntad y que había informado a su coach sobre su estado: "Seguimos ensayando, no es que la dejamos colgada, no se ensayó y ella vino desde su casa. Ensayo hubo igual. No es que yo falté porque no quise ir, porque me quedé haciendo nada, me sentía mal de verdad. Lamentablemente se enojó. No es que perdió el ensayo o la perjudicamos a ella, al contrario".

Ante las declaraciones de Romina Uhrig, en LAM se reprodujo el mensaje de voz que la exhermanita envió a su coach el día del ensayo, lo que enfureció a Yanina Latorre al ser ninguneada: "Yo capaz que llegue tipo 11, estaba pensando si ir o no ir hoy a ensayar, porque te digo la verdad, vengo tan cansada que no sé, pero bueno. "De última esta chica, Yanina, va, Iñaki va... Yo veo cómo me siento, la verdad es que estoy hecha mierd... te juro que no doy más, pero si llego, será tipo 11 más o menos".

P.C