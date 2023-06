Tras la fama que le valió su paso por la casa de Gran Hermano, Romina Uhrig le confirmó a CARAS nuevos horizontes laborales. La primera, y no menor, es su incursión en las tablas.

La ex hermanita anticipó que debutará en teatro, junto a tres actores muy conocidos, de los que prefiere guardar detalles. Pero también dio la primicia de que compartirá cartel con el “Conejo” Alexis, otro ex GH.

“Ya me mandaron el monólogo y estoy feliz. Todo surge con mi profe de teatro, que arranqué a estudiar y siempre me gustó de chica también porque me nace. Y con Cone que es re copado y nos llevamos muy bien. Me ayudaba a cocinar en la casa y había muy buena onda”, cuenta Uhrig.

Romina Uhrig, en exclusiva para CARAS

Y respecto a una posible gira, Romina Uhrig admite: “Seguro me llevo a las nenas porque será los fines de semana. A Mía, que es la más grande, le encanta todo esto. Estudia actuación y teatro hace dos años”.

Romina Uhrig adelantó cómo es su futuro laboral.

Respecto a su otra gran pasión, la cocina, Romina Uhrig tampoco se queda con las ganas. El lanzamiento de su propio programa de cocina, por Twitch y Youtube ya es un hecho que empieza a tomar forma. “Me estoy recontra preparando y la idea es hacerlo también con famosos y enseñar desde cero, que es algo que no tienen todos los programas. Me pasó en la casa que Juli (Poggio) no sabía cómo se pelaba un ajo o cómo se lavaba una cebolla. Cosas tontas, pero hay gente que no sabe”, explica entusiasta.

Romina Uhrig y su sorpresiva convocatoria para el Bailando 2023

Para cerrar las novedades, Romina Uhrig confirma que recibió un llamado de la producción del “Bailando” y, con tantos proyectos, la tomó por sorpresa la convocatoria. “Obviamente agradecí por tenerme en cuenta. Es que yo no bailo y el productor me dijo que había mucha gente que no bailaba. Se que hay que estar preparado, pero no sé todavía”.

Romina Uhrig, ¿al Bailando?

Respecto a la posible confrontación con un jurado filoso, Romina Uhrig sentenció: “Me la banco re bien, sobre todo por tantas cosas que se dijeron de mí tan fuertes que no fueron pavadas”.

FOTOS: Fede de Bartolo

Producción: Sol Miranda