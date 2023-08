Romina Uhrig se convirtió en una de las participantes del Bailando 2023. Tras su paso por Gran Hermano 2022 ganó reconocimiento, el amor del público y bastante odio, en relación a su pasado en la política y en los escándalos que estuvo envuelta junto a su pareja Walter Festa.

La exdiputada está catalogada como una de las integrantes más complicas del reality de Marcelo Tinelli, además, cabe recordar que se reencontrará con unos excompañeros de GH y volvió a tener una interna con su enemiga Coti Romero, cuando se cruzaron en el Hipódromo de Palermo, con el fin de estar en la imagen oficial del certamen.

Romina Uhrig

Ahora que será parte de las pistas del Bailando, hay varias cualidades y pasiones que tiene Romina y no son muy conocidas. Desde un pasado difícil en su niñez, violencia, amores tóxicos hasta amor por la cocina, la política y una profesión que poco se sabe.

Romina Uhrig se hizo un tatuaje con Julieta Poggio y Daniela Celis, en honor a Gran Hermano

Fue a principios de abril de este año, cuando el trio inseparable de amigas, decidió realizarle un tatuaje para afianzar su amistad y honrar el reality que las unió.

El tatuaje que se hicieron Romina, Julieta y Daniela

"Llegó el día, el tridente presente. Nos vamos a tatuar el ojo de Gran Hermano que nos cambió la vida y nos hizo conocernos", explicó Daniela Celis, en donde se las puede ver a las tres amigas abrazada, en un salón de tatuaje: ‘’Es algo que nos va a quedar para toda la vida’’, cerró ‘’Pestañela’’. Y es que decidieron tatuarse el ojo que todo lo ve, de Gran Hermano.

Tiene varias cirugías estéticas y retoques

Hace unos meses atrás, en diálogo en A la Barbarossa, Romina reveló las cirugías y retoque que tiene realizadas en su cuerpo: ‘’Me hice las de las mamas porque tuve tres nenas, me levanté, y después me hice la abdominoplastia. Como no tengo una linda piel, me habían quedado muy feas la panza y las mamas”.

Luego, admitió que uno de los procedimientos en su nariz no salieron como esperaba: “Cometí un error grande, recuerdo que, por querer verme mejor, me hice eso de que te pinchan la nariz y te la levantan”, explicó en referencia a la rinomodelación.

“¿De mis operaciones? ¡Qué no me hice! Me hice las lolas, me hice la panza... Cada tanto me pongo botox”, había revelado en su video de presentación al comienzo de Gran Hermano.

Una de sus pasiones es cocinar

Además del gimnasio y cuidar a sus hijas, una de las grandes pasiones de Romina, es la cocina. Vale recordar que, durante su estadía en Gran Hermano vivía de acá para allá cocinando a sus compañeros, se la pasaba todo el tiempo en la cocina preparando platos exquisitos.

Romina Uhrig en la cocina de Gran Hermano 2022

"En la casa ocupé el lugar de la cocina porque no lo había tomado nadie y a mí me encanta, algo había que hacer. Fue una escuela porque nunca había cocinado para tanta gente'', contó en una ocasión para un medio.

En el futuro planea tener un programa de cocina

Entre sus proyectos, hay uno que le emociona mucho: un programa de cocina. Por el momento es secreto y quizás lo demoró por su participación en el Bailando 2023, pero seguramente en futuro veremos a la exdiputada en ‘’La Cocina de Romina’’.

"La cocina es algo que me gustó siempre. Mi idea es tener un programa de cocina, es algo que quiero y me gusta desde siempre. Estamos hablando para hacer algo de eso", contó muy feliz en una nota para Socios del Espectáculo.

Es profesora de Educación Física

No solo se formó como parte del área de Relaciones Institucionales y de Desarrollo Productivo y diputada nacional. Romina, cuando era joven, se educó para ser profesora de Educación Física, sin embargo, el futuro tenía otros planes para ella.

Fue parte de la Ley de Cupo Laboral Trans

Romi asumió como Diputada Nacional en diciembre de 2019. En el vídeo de su presentación de Gran Hermano 2022, brindó un detalle muy importante de la que fue parte: ‘’Me encanta la política. Cuando fui diputada, acompañé la ley de cupo laboral trans, porque a mí me crió mi tía que era travesti”, develó.

Cómo es la mansión en la que vive y los escándalos en los que estuvo envuelta

Fue en el verano pasado, cuando Romina se encontraba todavía en la casa de GH, en que Yanina Latorre reveló las mansiones que tiene en Pinamar, además del escándalo de enriquecimiento junto a Walter Festa.

"Estoy hablando con alguien del entorno de ella. Tienen dos casas en el mismo barrio, una se la terminó quedando la primera mujer y la otra Romina’’ contó la panelista, luego Ángel de Brito indagó: "Explícame cómo un intendente que estuvo solo un período tiene una casa en Pinamar", sobre Festa.

Romina Uhrig junto a su hijas y perros, en una parte de su casa

Luego, Yanina contó que la propiedad está ubicada cerca de Costa Esmeralda y es uno de los barrios más caros "La casa de ellos tiene playa privada y motos de agua en la puerta". Se trata de Villa Robles y están construidas 80 casas y son ‘’mansiones de lujo’’.

Walter Festa le propuso nuevamente matrimonio

En el mes de mayo, cuando Romina daba una nota en Mañanísima, sorprendió al revelar la confirmación de su reconciliación con Walter Festa, expareja y padre de sus hijas.

Walter Festa y Romina Uhrig

Sin embargo, en el piso fue aún más la sorpresa cuando el exintendente irrumpió la entrevista y apareció para saludar a Romi, se besaron y acto seguido le pidió que casará con él: "Muy enamorado, tanto que le propuse casamiento. Le dije que nos casáramos de nuevo", contestó Walter.

Sufrió de violencia de género y tuvo una niñez difícil

En diálogo con Georgina Barbarossa, en su programa A la Barbarossa, Romina reveló el capítulo más oscuro de su vida, al contar que sufrió abuso por parte del marido de su madre: ‘’No hubo nada carnal, pero él sí hacía cosas adelante mío, como masturbarse. Yo sigo con tratamiento, con psicóloga”, expresó.

Luego, en su adolescencia contó que padeció violencia de género con uno de sus primeros novios: "Uno de mis primeros novios me golpeaba y yo creía que eso estaba bien, me dio la cabeza contra la pared, yo me asusté y desaparecí. Pero me costaba desprenderme de esa relación’’, confesó. Actualmente continúa yendo al psicólogo, ya que fue uno los focos principales para salir adelante y cree mucho en Dios.

Adoptó a Caramelo, uno de los perritos de GH

Como en cada edición de Gran Hermano, entran mascotas para divertir y despejar a los participantes del encierro, generalmente son perros y automáticamente se ganan el amor y cariño de la gente. En este caso, durante el verano, entraron dos cachorritos, Caramelo y Mora.

Romina Uhrig y Caramelo

Mora fue adoptada por Marcos GInocchio y actualmente se encuentra en Salta con el flamante ganador de GH. Y su hermano, fue adoptado por Romina Uhrig que sintió un amor a primera vista cuando lo vio y no se pudo despegar nunca más, al día de hoy vive junto a la nueva participante del Bailando 2023 y sus hijas.

D.M