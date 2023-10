Maxi Guidici y Juliana Díaz estuvieron en el ojo de la tormenta tras la polémica separación. Romina Uhrig, quien es una excompañera de la ex pareja de Gran Hermano, opinó al respecto y defendió al cordobés de la crítica.

Romina Uhrig habló del mal momento que está pasando Maxi Guidici

En una nota para Socios del Espectáculo, Adrián Pallares le dijo a la exdiputada: “Te pido una reflexión sobre el tema Maxi, con todo lo que está pasando, Camila, que está confrontada con Juliana”. “Hay muchos que dicen 'ay, pero…'. No hay que juzgar a la persona”, contestó la ex Gran Hermano.

“¿Sabés por qué? Porque no hay que pensar que lo que hizo Maxi fue… Andá a saber todo lo que arrastra él, para que alguien tome una decisión así me supongo que… Yo no voy a acusar a nadie, habrá pasado muchas cosas en su vida”, siguió reflexionando la participante del Bailando 2023.

Luego se mostró muy molesta por los cuestionamientos hacia la actitud que había tomado Maxi. “No creo que venga desde ahora, yo creo que es un arrastre que uno viene acumulando, y por ahí todo esto le hizo peor. Yo siempre digo antes de hablar de una persona hay que fijarse lo que pasó en su vida, por algo toman las decisiones que toman y no hay que acusar. ¿Viste el dedito acusador? No”, reflexionó.

“Así que nada, yo ahora lo veo mejor, dijo que ya no iba a estar más en esto, que iba a meterle a lo que le gusta, y nada, aferrarse mucho a la familia”, cerró Romina Uhrig sobre el mal momento que está pasando su excompañero de reality, Maxi Guidici.

