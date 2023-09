Tiembla Cone Quiroga: un futbolista le tiró onda a Romina Uhrig

Romina Uhrig, una de las destacadas finalistas de "Gran Hermano" y actual concursante de "Bailando 2023", es una de las mujeres que más pretendientes cosecha entre los ex hermanitos.

Su paso por la casa de GH le abrió las puertas hacia una serie de oportunidades inimaginables. La exposición en el programa de Telefe catapultó su carrera, llevándola a participar en otros programas televisivos, ser invitada especial en diversos eventos de renombre y conceder entrevistas a destacados conductores. Entre todas estas experiencias, hubo un episodio particularmente inesperado que capturó la atención del público: la revelación de un intento de seducción por parte de un futbolista argentino.

Romina Uhrig

Romina decidió compartir públicamente la conversación que mantuvo con este futbolista a través de mensajes, dejando a todos sorprendidos. Recordemos que en los últimos días se la vinculó con Alexis Quiroga, a quien todos conocen como "Cone", ex compañero suyo en GH y actual compañero en el programa de Marcelo Tinelli.

Alexis "Cone" Quiroga

El futbolista que le escribió a Romina Uhrig

"Hace poquito me escribieron en mi WhatsApp. 'Hola Romina, soy tal representante de futbolista' y yo le puse: 'Hola, ¿Cómo estás?'. Y me dice 'tengo un futbolista loco por vos. Queremos preguntarte si estás casada para no meternos en…' y te juro que le dije 'estoy casada'. 'Voy a tener que decirle (al jugador) que tenga otros gustos', contestó", expresó Romina Uhrig en entrevista con Ulises Jaitt.

En ese momento, el conductor le hizo a Romina la pregunta que cualquier conductor le haría: "¿Qué jugador era?". Uhrig contestó: "No tengo idea, porque no me interesa". Así las cosas, si bien no dio nombres propios, la exparticipante de Gran Hermano hizo pública una situación que sin dudas puso nervioso a este enigmático deportista.

Además, Romina Uhrig tuvo su paso por Duro De Domar y allí también confirmó lo sucedido.