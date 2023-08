Alexis "El Conejo" Quiroga y Romina Uhrig vienen protagonizando rumores de un romance hace algunos meses atrás desde que se conoció que ambos están solteros. Los ex Gran Hermano se enfrentarán en el Bialando 2023 y deberán imponerse a Coti Romero, quien realizó varias escenas de celos dentro de la casa cada vez que el morocho hablaba con otra participante.

Alexis "El conejo" Quiroga y Romina Uhrig, ambos solteros

El morocho salió de la casa de Telefe estando en pareja con la correntina, con quien tuvo un intenso romance durante el reality y por fuera de éste varios meses. Sin embargo, los televidentes podían observar que la rubia era muy celosa de Alexis y que se enojaba fácilmente cada vez que lo veía o escuchaba hablar de otra compañera.

A su vez, la diferencia de 11 años de edad también fue un aspecto clave a la hora de intervenir en la relación. Por un lado, Coti se mostraba muy involucrada en el noviazgo, mientras que Quiroga demostraba una personalidad más fiestera. Incluso en la presentación antes de ingresar a la casa reveló que le encantaban las mujeres.

Finalmente, la pareja de Gran Hermano 2022 puso fin a la relación amorosa y la noticia cayó como una bomba, ya que Romero compartió fotos y videos llorando señalando que no lo podía dejar atrás, mientras que Alexis se mostró frío a la separación y se enfocó, rápidamente, en nuevas mujeres.

Por su parte, Romina Uhrig enfrentó varios rumores de escándalos con Walter Festa, el exintendente de Moreno y padre de sus 3 hijas con quien tiene una mansión con pileta incluida. Tras salir de la casa, Romina y Walter apostaron a una segunda oportunidad y hasta a un compromiso de boda.

Romina Uhrig y Walter Festa

Pero hace pocas semanas, la exdiputada insinuó que ya no se encontraría en pareja y que la segunda oportunidad duró muy poco. Por lo que, ambos estando solteros, fueron los protagonistas de salidas y fotos que avivan los rumores de que sucede algo entre ellos.

La cita al teatro sin los compañeros de Gran Hermano

El primer rumor que trascendió sobre su romance fue a partir de una cita que ambos hicieron al teatro sin ningún otro participante del reality. Si bien en las fotografías aparecen junto a un grupo de gente, ninguno de ellos fue reconocido por el público, por lo que se asumió que fue una salida más íntima.

La cita al teatro de Romina Uhrig y El Cone

Romina Uhrig y El Cone en el teatro

En una de las fotografías se los puede ver posando sentados en las escaleras junto a otro hombre y luego cenando en grupo tras la función teatral. Ninguno de ellos se pronunció al respecto cuando los rumores comenzaron a crecer en medio de la angustiante situación que atravesaba la correntina en redes sociales.

Las escenas de celos de Coti dentro de la casa

Otra de las señales que podría dar indicios del inicio del interés fue dentro de la casa. Tantos días de convivencia los obligó a entablar conversaciones y desencuentros, pero quien intervenía en la mayoría de ellos era Romero. En más de una ocasión, la joven de 19 años protagonizó escenas de celos a partir de sus inseguridades hacia sus compañeras.



Una de las peleas más destacadas fue cuando la joven de 21 años se puso celosa de la amistad que El Cone había formado con Romina y ella comenzó a acercarse al salteño para generarle celos. El plan de la correntina funcionó y tras ese desencuentro surgieron más discusiones.

Incluso, Alexis le pidió que se fuera de su cama ya que quería dormir solo y luego de una intensa insistencia en querer quedarse, Coti desistió y le espetó un "Hace todo solo ahora".

Los momentos picantes de Romina y Coti

Tras la fuerte pelea que protagonizaron Romina, Julieta y Romero dentro de la casa, su relación no fue la misma y quedaron enemistadas. Incluso, fuera de las pantallas de Telefe las ex hermanitas no se soportan y protagonizan discusiones hasta el día de hoy. Previo a la foto grupal del Bailando 2023, donde ambas pisarán la pista, tuvieron un desencuentro por dos almuerzos en paralelo que hicieron varios participantes de Gran Hermano.

Por un lado, la exdiputada se juntó con Poggio y Daniela, mientras que Coti almorzó con otros compañeros. La pelea habría comenzado tras un comentario de Uhrig señalando que las dejaron afuera. Pero este no es la primera discusión que ambas protagonizaron, ya que hace varias declaraciones que se tiran una contra la otra.

A su vez, parece que la correntina hizo una grave acusación contra Romina insinuando que la exesposa de Walter Festa le daría plata robada del Estado a Ariel según informaron en LAM.

La comprometedora foto de Alexis Quiroga y Romina Uhrig

Tras todos los acontecimientos que llevaron a pensar que ambos están en una relación, Alexis y Romina Uhrig fueron captados en cámara luego de la foto del Bailando 2023 de una manera comprometedora. Allí se la puede ver a la exdiputada de espaldas mientras que le cuenta algo a Alexis "El conejo" Quiroga, quien la escucha atentamente en una pose de galán.