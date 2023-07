Romina Uhrig era una de las angelitas invitadas a participar en LAM el próximo lunes. La ex participante de Gran Hermano 2022 avisó el día anterior que no iba a poder asistir: "No voy a poder ir mañana.. Te pido disculpas pero estoy con unos inconvenientes", fue el mensaje que envió la exdiputada.

Del otro lado, se mostró la preocupación por la baja de la exdiputada: "Ufff ya lo anunciamos. Te pasó algo?". Lo cierto es que no es la primera vez que la Romina Uhrig no se hace presente en el programa.

Romina Uhrig se dio de baja en LAM

Cuando salió de la casa, fue una de las invitadas en el cara a cara con Ángel de Brito como lo hicieron todos los participantes, pero volvió a poner excusa.

Luego de eso, la exdiputada estuvo en LAM y no tuvo una gran experiencia frente al conductor y las angelitas que le reprocharon varias cosas, por lo cual este quizás sería otro motivo por el cual no querría estar presente el lunes en el programa.

Los usuarios de Twitter se enojaron

Esto se hizo publico y los usuarios de Twitter estallaron en furia y dejaron algunos comentarios para la exdiputada sobre su baja del programa. "No la llamen más", "Se festeja en el Obelisco", "Gracias barba", " Yo re estoy para ir", fueron dejando alguno enternautas en las redes.

Pero eso no terminó ahí, además de esos comentarios, también hicieron otros criticándola: "Debe estar buscando una prefabricada para las nenas", "Gracias Universo, Romina no va a LAM", "La pregunta es ¿Para qué la invitan?", entre otros haciendo referencia a su desempeño como diputada años atrás.