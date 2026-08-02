Rossella Della Giovampaola mostró su cena con Gustavo Yankelevich y los hijos de Romina Yan tras el nacimiento de su nieta

La llegada de un nuevo integrante a la familia desata siempre una ola de emociones profundas y encuentros entrañables que los protagonistas eligen compartir con sus seguidores. En este sentido, Rossella Della Giovampaola revolucionó las redes sociales al publicar una imagen inédita de una cena muy especial en la ciudad de Nueva York. El motivo principal del viaje y de este gran festejo resultó ser el nacimiento de Riviera, su primera nieta que renovó la alegría del clan en tierras norteamericanas.

La postal familiar publicada por Rossella Della Giovampaola.

Una reunión familiar soñada en Manhattan

El traslado hacia los Estados Unidos convocó a figuras muy queridas del medio artístico y social que no quisieron perderse el nacimiento de la pequeña. En la foto se ve a Rossella Della Giovampaola sentada en uno de los extremos, luciendo un elegante conjunto claro con detalles florales mientras sonríe con complicidad. Del otro lado de la mesa se ubica Gustavo Yankelevich.

Rossella Della Giovampaola junto a su hija Toscana Garfunkel, reciente mamá de Riviera.

La mesa reunió también a los hijos de la inolvidable Romina Yan, conformando un cuadro cargado de emotividad y recuerdos imborrables para todos los presentes. Franco, Azul y Valentín compartieron risas y charlas durante la velada, demostrando la cercanía inquebrantable que mantienen a pesar del paso del tiempo. A su vez, Toscana Garfunkel —quien recientemente se convirtió en madre de Riviera— participó del encuentro acompañada por su marido, Xander Alari-Williams, completando así el núcleo familiar más directo en esta hermosa etapa.

Amor, complicidad y una gran mesa compartida

La velada neoyorquina incorporó además la presencia de Tomás Yankelevich junto a su esposa, Sofía Reca, quienes viajaron desde Miami para sumarse a los festejos y abrazar a la nueva integrante. Todos los rostros reflejan la emoción contenida de un acontecimiento que paralizó positivamente la rutina familiar en el exterior.

Rossella Della Giovampaola también publicó una foto junto a Riviera.

El posteo en la cuenta oficial de Rossella superó rápidamente los dos mil "me gusta" y acumuló decenas de mensajes afectuosos por parte de colegas y admiradores. Comentarios como "Bellissima famiglia" y "Amor de familia, uno de los más hermosos" colmaron la sección de interacciones digitales. De este modo, a través de su mirada atenta y su activa presencia en las redes, Rossella Della Giovampaola coronó una postal inolvidable que refleja la unión inquebrantable y el amor profundo que trasciende cualquier distancia geográfica en el corazón de Manhattan.