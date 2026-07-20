De Juliana Awada, Rossella Della Giovampaola y Nicole Neumann: las famosas deslumbraron con la basket bag que será tendencia esta primavera

La moda urbana dicta un nuevo rumbo esta temporada y la basket bag se posiciona como la protagonista indiscutida. Figuras de la talla de Juliana Awada, Rossella Della Giovampaola y Nicole Neumann adoptan este accesorio con una maestría excepcional, elevándolo de su origen puramente playero a un estatus de sofisticación absoluta y urbana.

Este bolso de rafia trasciende las ocasiones casuales y se impone con fuerza como el complemento clave en el guardarropa de quienes marcan tendencia en la actualidad. La naturalidad de sus fibras y su diseño atemporal logran cautivar a las referentes más influyentes del país, transformando cada aparición pública en una lección de estilo fresco, renovado y profundamente conectado con una estética orgánica.

El bolso cesta o basket bag en el streetstyle parisino.

Historia y esencia de un icono de estilo

La basket bag es, en su esencia más pura, un bolso confeccionado en fibras naturales como rafia, mimbre o paja, que evoca una estética rústica, ligera y veraniega. Este accesorio se convirtió en un símbolo imperecedero del chic francés gracias a la legendaria Jane Birkin, quien lo transformó en su firma personal al llevarlo en todo tipo de situaciones, desde la playa hasta los eventos de gala y las alfombras rojas más exigentes. Su capacidad innata para combinar con prácticamente cualquier prenda y dotar al look de una sofisticación despojada lo consagra, décadas después, como una pieza fundamental y necesaria en todo armario contemporáneo.

Jane Birkin, pionera de la basket bag.

Texturas naturales en clave urbana

La tendencia del mimbre y la rafia conquista hoy los looks de quienes buscan un equilibrio perfecto entre lo artesanal y la alta gama. Otras personalidades del mundo de la moda local, como Zaira Nara, Lara Bernasconi y Lola Latorre, también integran estas piezas con audacia, adaptándolas a sus perfiles con toques personales que dinamizan la propuesta general del estilismo.

Zaira Nara, Lara Bernasconi y Lola Latorre.

Lola Latorre apuesta, por ejemplo, por modelos con acentos cromáticos que contrastan vivamente con la base natural de la fibra, aportando modernidad y un impacto visual refrescante. Por su parte, Lara Bernasconi y Zaira Nara eligen el formato cesta para completar estilismos relajados pero cuidados, demostrando con creces que este accesorio suma frescura sin sacrificar ni un ápice de elegancia. Estos looks invitan a repensar el uso de los materiales orgánicos en entornos ciudadanos, demostrando que la moda es un juego de contrastes donde la naturaleza tiene un lugar central.

El tridente del estilo: Awada, Della Giovampaola y Neumann

El dominio absoluto de esta tendencia alcanza su punto máximo con el trío conformado por Juliana Awada, Rossella Della Giovampaola y Nicole Neumann. Juliana Awada, reconocida referente del minimalismo chic y la elegancia natural, integra la cesta en conjuntos impecables que proyectan una naturalidad absoluta, ideal para disfrutar de una tarde al aire libre. Su habilidad para equilibrar prendas de diseño con accesorios rústicos es, sin dudas, un referente para quienes buscan un estilo sofisticado pero accesible.

Juliana Awada lleva la basket bag en bici.

En paralelo, Rossella Della Giovampaola eleva la apuesta de manera audaz al combinar piezas de cestería con estilismos de alta costura, demostrando que la sofisticación y el trabajo artesanal pueden habitar el mismo espacio con total coherencia. Ella rompe los moldes tradicionales y prueba que la cesta no es solo para el verano, sino para cualquier momento en el que se desee añadir carácter al look.

Rossella Della Giovampaola combinó la basket bag con vestido de alta costura.

Finalmente, Nicole Neumann completa esta tríada al incorporar este accesorio con un enfoque marcadamente romántico, logrando equilibrar el carácter rústico del material con siluetas femeninas y delicadas que celebran la llegada de la primavera.

Nicole Neumann combinó el bolso cesta con gorro de los mismo materiales.

Así Juliana Awada, Rossella Della Giovampaola y Nicole Neumann consolidan a la basket bag como la pieza central de la temporada, demostrando que el bolso de rafia ya no es una opción pasajera, sino la declaración de estilo definitiva para los meses que vienen. Su influencia garantiza que este accesorio seguirá siendo el aliado indiscutido de la elegancia durante toda la transición estacional.