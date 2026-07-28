Riviera, la nieta de Rossella Della Giovampaola, dio su primer paseo: “Primeras salidas en familia”

A pocas semanas del nacimiento de Riviera, la primera nieta de Rossella Della Giovampaola, la familia volvió a compartir un emotivo momento con sus seguidores. La bebé nació el 8 de julio de 2026, fruto de la relación entre Toscana Garfunkel y el financista Xander Alari-Williams, una noticia que marcó el comienzo de una nueva etapa para la reconocida socialité en su rol de abuela

Toscana Garfunkel y su hija Riviera

Ahora, a pocas semanas del nacimiento de Riviera, fue la propia Toscana Garfunkel quien compartió un nuevo vistazo a esta etapa familiar. A través de sus redes sociales, publicó un álbum con la primera salida de la bebé, un momento que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Riviera, la primera nieta de Rossella Della Giovampaola, disfrutó de su primera salida familiar

A través de sus redes sociales, Toscana Garfunkel compartió un álbum de fotografías que documenta el primer paseo de la pequeña. La publicación estuvo acompañada por una breve pero significativa frase: “Primeras salidas en familia”, reflejando la emoción de este nuevo momento junto a su esposo y su hija.

Toscana Garfunkel y su hija Riviera

En las imágenes se puede ver a Toscana Garfunkel sosteniendo a Riviera en brazos mientras disfrutan de una merienda al aire libre. Las postales muestran a la mamá compartiendo un momento de tranquilidad con la recién nacida y dejan ver cómo la familia comienza a crear sus primeros recuerdos junto a la bebé.

La felicidad de Rossella Della Giovampaola por su primera nieta

La llegada de Riviera también significó un cambio muy especial para Rossella Della Giovampaola, quien se convirtió en abuela por primera vez. La referente de la moda viajó a Estados Unidos para acompañar a Toscana Garfunkel y conocer a la nueva integrante de la familia.

Toscana Garfunkel y su hija Riviera

Fiel a su estilo, Rossella Della Giovampaola decidió compartir con sus seguidores una de las imágenes más emotivas de ese encuentro. En la fotografía aparece sosteniendo a Riviera sobre sus piernas mientras la observa con una sonrisa. Junto a la postal escribió: “Bienvenida, maravillosa Riviera”, un mensaje con el que expresó la felicidad que atraviesa desde la llegada de su primera nieta.