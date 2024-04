Evangelina Anderson brilla en la pantalla de el trece por su participación en el programa "Los ocho escalones del millón". Para cada emisión, la modelo despliega todo su glam con sus outfit súper trendy. Es por eso, que sus millones de seguidores quieren seguir su tendencia en la moda y vestirse como ella.

El cambio de look de Evangelina Anderson

En esta ocasión, Evangelina Anderson sorprendió a sus fans con un drástico cambio de look que no se esperaban. La esposa de Martín Demichelis publicó primero una foto de espaldas junto a Jorge Rey, su estilista, donde se la veía morocha. "Me convenciste", escribió. Luego, con un primer plano de su pelo, la modelo consultó: "Quieren ver cómo me quedó?"

El cambio de look de Evangelina Anderson.

Finalmente, Evangelina Anderson dejó de lado la intriga y compartió una imagen de su nuevo look. "Buen día", escribió la ahora morocha, con una selfie en el ascensor.

Por supuesto, hizo estallar las redes con su cambio, ya que el nuevo color de pelo es totalmente opuesto al que lucía.

De esta manera, Evangelina Anderson enamoró nuevamente a sus fans y demostró que todos los looks le quedan bien.