Rufina, Magnolia, Amancio y la China Suárez se adelantaron a la navidad

La China Suárez se adelantó a la navidad y junto a Rufina, Magnolia y Amancio armaron el arbolito. Con el bebé de cuatro meses en brazos, la modelo ayudó a sus niñas a decorar el espacio que hace tributo a las fiestas de fin de año.

"Increíble, no queda NADA para armar el arbolito! Nosotrxs ya empezamos en familia", expresó la reconocida actriz de 28 años en su cuenta oficial de Instagram junto a una postal que tiene a sus hijas como protagonistas.

Con un tamaño mediano, ideal para que los pequeños de la casa lo adornen a su gusto, el árbol festivo quedó totalmente alegre y lleno de luces luego de que la hija de Nicolás Cabré le colocara la estrella final.

Y por supuesto, no faltó la hija de Benjamín Vicuña, quien con la ayuda de su hermana que la sostenía para poder llegar a lo más alto, colaboró con la colación de las pelotas y demás accesorios navideños.

Finalmente, algunos de los muñecos simbólicos y tradicionales de la navidad fueron puestos al rededor del árbol y le dieron el toque final al evento que se celebrará la noche del 24 de diciembre.

La China Suárez aprovechó el Black Friday para cumplir uno de sus grandes sueños

En el último Black Friday, la China Suárez se compró un cuatriciclo eléctrico color rojo y según confesó, siempre quiso tener uno. La madre de familia compartió con todos sus fanáticos un video de su nueva adquisición y fue furor.

"No puedo creer la emoción que manejo con mi súper cuatri eléctrico. Siempre quise uno, estoy feliz. Me voy a poner el casco y me voy a dar una vuelta", dijo la pareja de Benjamín Vicuña en sus stories.

De esta manera, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio inauguró la temporada de regalos, propia de las fechas festivas, y se dio un gusto con este cuatriciclo.