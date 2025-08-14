De Laura Esquivel y Benjamín Amadeo a Ángela Torres, los mejores looks del Taylor Swift Day de OLGA

Laura Esquivel volvió a encontrarse con el público en una noche especial que celebró la música en el Taylor Swift Day de OLGA junto a Ángela Torres, Benjamín Amadeo y otros artistas. El programa de TDT organizó una edición especial en homenaje a la artista estadounidense que combinó música, moda y causas sociales.

El Taylor Swift Day de OLGA transformó el Teatro Astros en un espacio de encuentro, música y solidaridad. Con una edición especial de su programa TDT, el equipo reunió a artistas, fans y una causa común en una noche que celebró el universo de Taylor Swift con versiones en vivo, participación del público y una propuesta que emocionó a todos.

Taylor Swift Day de Olga

El acceso al homenaje de la artista estadounidense fue mediante el canje de juguetes nuevos o en buen estado, destinados a Casa Cuna, para que muchos chicos del país reciban un regalo en el Día del Niño. Las entradas se agotaron en pocas horas y el show, transmitido por YouTube y Flow, se convirtió en lo más visto del streaming argentino.

La conducción estuvo a cargo del equipo de TDT de OLGA, Marti Benza, Cami Jara, Giani Odoguardi y Nico Ferrero, y el escenario reunió a artistas como Ángela Torres, Laura Esquivel, Benjamín Amadeo, Ruggero, Minerva Casero, Albana Fuentes, Evelyn Botto, Juli Savioli, Yami Safdie, Paz Carrara y Cami De Rosa. Cada uno interpretó grandes éxitos de Swift con versiones propias.

Ángela Torres

Los mejores looks del Taylor Swift Day de Olga: de Laura Esquivel y Benjamín Amadeo a Ángela Torres

La ex Simona fue una de las más comentadas de la noche. Lució un estilo elegante compuesto por un vestido largo con transparencias, brillos y mangas largas, que combinó con un beauty look de alto impacto: melena pelirroja con reflejos y ondas bien marcadas. Junto con un maquillaje de sombras cálidas y los labios en tono fucsia con gloss.

Por su parte, Laura Esquivel apostó por un look simple pero efectivo que combinó un body blanco liso de escote pronunciado y breteles gruesos, acompañado por un clásico pantalón de jean. A su vez, optó por dejar su pelo suelto con pequeñas ondas; aportó frescura y naturalidad. La actriz, que interpretó una de las baladas más emotivas de la noche, conectó con el público de manera única.

Laura Esquivel

Mientras que Benjamín Amadeo eligió un outfit relajado pero bien pensado que combinaba el estilo casual con el urbano, compuesto por un pantalón celeste claro, remera blanca y camisa de jean a juego. Un look que reflejó su estilo personal y acompañó su interpretación de Enchanted con sobriedad y carisma.

Una de las conductoras del evento, Marti Benza, se destacó con un traje de chaqueta y pantalón en naranja suave con brillos batik, acompañado por una camisa blanca. El conjunto, moderno y vibrante, fue uno de los más celebrados por sus seguidores por su originalidad y elegancia.

Marti Benza

En medio de su actuación en The Man, canción de Taylor Swift, Evelyn Botto sorprendió con un conjunto de camisa corta, pantalón de vestir estilo sastrero y saco a juego, coronado por una corbata roja. Un look andrógino y sofisticado que se robó varias miradas; lo completó con un peinado recogido junto a un make up natural con detalles en los ojos.

Evelyn Botto

Por su parte, Yami Safide se lució en su interpretación de Blank space, con un outfit total black que impactó a todos. Su atuendo estaba compuesto por un pantalón corto junto a medias a juego con pequeños brillos, sumando un top estilo corset, al que le sumó un sobre todo ligero con plumas en las mangas. Completó su elección con guantes a juego y dejó su pelo suelto con ondas naturales.

Yami Safide

Sin duda alguna, Albana Fuentes se volvió la verdadera princesa de la noche; su look se basó en un vestido con mangas a los hombros de transparencias y strass con falda ancha. A su vez, se declinó por un peinado recogido que dejaba algunos mechones sueltos, acompañando a la perfección su performance.

Albana Fuentes

Quien no decepcionó en su presentación fue Ruggero; el cantante interpretó Fornight, uno de los temas más aclamados por el público. Acompañó su actuación con un outfit que se robó todas las miradas, compuesto por un pantalón de vestir en color negro, junto con una camisa con jabot al frente.

Ruggero

De Laura Esquivel y Benjamín Amadeo a Ángela Torres, los mejores looks del Taylor Swift Day de OLGA reflejaron la unión por una causa benéfica para juntar juguetes para el Día del Niño. En el Teatro Astros, cada artista aportó su estilo y sensibilidad a una celebración que conectó con el universo Swift desde lo visual y lo emocional.

