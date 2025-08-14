El vínculo cordial que mantenían Benjamín Vicuña y la China Suárez cambió complementarte en julio pasado cuando la actriz se anotició que no podía viajar a Tuquía junto a sus dos hijos más pequeños, por la revocación del permiso legal que realizó su expareja. Desde entonces, mantienen un fuerte enfrentamiento que incluye fuertes acusaciones y un proceso legal.

A este momento, la expareja no logra llegar a un acuerdo respecto a sus dos hijos en común, aunque los pequeños pudieron compartir algunos días con su madre en el exterior, pero debieron regresar a la Argentina y esta situación es la que quiere cambiar Suárez. Sin embargo, un acuerdo no pareciera ser posible.

La razón por la que Benjamín Vicuña y la China Suárez no llegan a un acuerdo

A pesar de la felicidad que tiene la China Suárez al comenzar una nueva etapa en su vida junto a Mauro Icardi en Turquía, su alegría no es completa. Es que los planes que tenía no ejecutaron como lo ideó, debido a que no pudo instalarse en el exterior junto a sus dos hijos menores, Amancio y Magnolia, debido a la no autorización de su padre, Benjamín Vicuña.

Ante esta nueva situación, la ex Casi Ángeles apuntó contra el padre de sus hijos con un furioso descargo en el que mencionó infidelidades y adicciones por parte del actor. Desde que publicó estas palabras, la guerra entre ellos no tiene tregua. Aunque intentan no mediatizarlo, se filtran aquellos enfrentamientos judiciales que mantienen vigente.

"Se está peleando porque, por el momento, Benjamín Vicuña no cedería por el colegio de los chicos por una cuestión de las actividades y la relación que tienen con sus hermanos acá, los hijos de Pampita", contó Naiara Vecchio en La Posta del Espectáculo. Pero son los abogados de ambos, Agustín Rodríguez y Máximo Petracchi, quienes están trabajando al respecto. No obstante, el acuerdo no llega y deberán reunirse nuevamente.

En este sentido, al periodista contó que la actriz se encuentra esperanzada que sus hijos puedan vivir con ella en Turquía y anticipó que la expareja protagonizará un nuevo escándalo al momento que Suárez conozca cómo serán los próximos dos meses de sus hijos: lejos de su padre. Es que Benjamín Vicuña se instalará en Uruguay por un proyecto laboral, por lo que los menores estarán lejos de su mamá y su papá.

Por su parte, la China Suárez habría ofrecido que los menores se instalen con ella pero viajen cada cierta cantidad de días para reunirse con su padre o que el actor se traslade hacia Turquía, pero el planteo de Benjamín Vicuña se enfoca en el centro de vida de los niños que tiene su círculo íntimo y actividades en la Argentina , y de allí su negativa.

En cuanto a Rufina Cabré, la hija mayor de la actriz, la situación es distinta ya que la niña de 12 años expresó querer mudarse con su madre y Nicolás Cabré aceptó esta postura y la visitará frecuentemente. Lo cierto es que parece no haber tregua entre Benjamín Vicuña y la China Suárez.