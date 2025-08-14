El particular gesto de Mauro Icardi con Evangelina Anderson en medio de rumores de separación de Martín Demichelis

Esta semana, trascendió que Evangelina Anderson y Martín Demichelis estarían separados tras 17 años juntos y tres hijos en común. Sorpresivamente, en medio de estos rumores, Vicky Braier, más conocida como "Juariu" en los medios, descubrió que Mauro Icardi se acercó a la modelo mediante las redes sociales. Algo que, sin dudas, llamó la atención porque se encuentra en pareja y conviviendo con la China Suárez en Turquía.

El acercamiento de Mauro Icardi a Evangelina Anderson que podría enojar a la China Suárez

Desde las redes sociales, Mauro Icardi y la China Suárez muestran ser "la pareja perfecta": todo es amor y armonía. Sin embargo, la pareja protagonizó hace pocos días un video donde estarían discutiendo frente a Rufina Cabré, quien después de este episodio decidió volver al país con sus hermanos, Magnolia y Amancio Vicuña.

En medio de este contexto, el jugador generó repercusiones en el mundo 2.0 por su acercamiento a Evangelina Anderson, quien estaría separada de Martín Demichelis. Al parecer, el futbolista del Galatarasay está muy pendiente de todo lo que ocurre acá y la propia Juariu lo dejó en evidencia. "¿Mauro ya la seguía?", escribió la panelista de "Cortá por Lozano" en sus historias de Instagram.

Mauro Icardi empezó a seguir a Evangelina Anderson.

La captura revelaba que Icardi empezó a seguir a Eva en medio de versiones de crisis con Martín Demichelis. El accionar del ex de Wanda Nara no pasó desapercibido, ya que a su lado se encuentra la China Suárez, quien podría enojarse con este gesto.

Si bien el jugador se encarga de mostrar su vida feliz en Estambul junto a la actriz, su decisión de agregarla a su lista de amigos en Instagram genera sospechas de que busca algo más. Para muchos usuarios, podría repetirse la historia: fijarse en otra figura como pasó cuando estaba en pareja con Wanda Nara e intercambió mensajes con la China Suárez.

Evangelina Anderson

Por el momento, Mauro Icardi no comentó nada al respecto ni se hizo cargo del posteo que subió Juariu. Aunque sí compartió un video de ellos recorriendo el Bósforo en bicicleta. "Con mi princesa", escribió. Habrá que ver si, esta vez, decide hablar al respecto, ya que lo hizo anteriormente cuando fue tildado de "infiel", dejando en claro que está pendiente de todo lo que se dice de él en Argentina.

Por otro lado, se encuentra Evangelina Anderson, que forma parte de "Los 8 escalones", conducido por Pampita en su nueva temporada, y quien tiempo atrás no dudó en exponer que L-gante le enviaba mensajes en medio de su vínculo amoroso con Wanda Nara. Ahora todos se preguntan si hará lo mismo en caso de que Mauro le escriba por privado o decidirá mantenerse alejada del foco mediático.

De esta manera, Juariu mostró el particular gesto de Mauro Icardi con Evangelina Anderson en medio de rumores de separación de Martín Demichelis, algo que podría traerle serios problemas con la China Suárez.