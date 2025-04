Después de que Stefi Roitman viajara a Madrid, desde Buenos Aires, para ser parte de los Premios Platino y mostrara su nuevo look, Mauricio D´Alessandro aseguró en DDM que la actriz estaría separada de Ricky Montaner. Mientras Mariana Fabbiani hablaba del nuevo color de pelo de la modelo y elogiara como la favorecía, el abogado repetía la información.

Stefi y Ricky se casaron en Buenos Aires en 2022 y luego la pareja se instaló en Miami, cerca de la familia del músico. Después de establecerse junto a su familia política, la joven dejó de lado su emprendimiento de trajes de baño para volver a dedicarse de lleno a su carrera como actriz.

Stefi Roitman y Ricky Montaner se separaron: "Ella se fue a España y él se quedó en Miami"

Desde hace meses Stefi Roitman y Ricky Montaner pasan semanas separados por el trabajo de ambos, él con su carrera musical y giras y ella con su participación en publicidades, series y películas. A partir de esa distancia, Mauricio D´Alessandro aseguró en DDM que la pareja estaría separada.

Mientras Mariana Fabbiani elogiaba el look de la modelo en su aparición en los Premios Platino, el abogado y panelista del ciclo de América no paraba de repetir que la actriz y el cantante no estarían más juntos. “Desde que está morocha, Stefi me gusta. Yo pensé que no me iba a acostumbrar al morocho, pero me gusta, le queda divino”, señaló la conductora de DDM y el letrado repetía que “está separada”.

“¿Cómo está separada? ¡No se separó!”, lanzó sorprendida Mariana y su compañero, quien aseguraba tener una primicia, sostuvo que “se separó” y sumó que “es de último momento”.

“¿De dónde sacaste eso? ¿Estás dando una información…?”, cuestionó la presentadora, pero su panelista eligió no moverse de su contundente posición.

“Está separada. El marido es el hijo de Montaner, ella se fue a vivir a España y él se quedó en Miami”, agregaba D´Alessandro. “¿Pero se separaron como pareja o se están bancando a lo lejos?”, quiso saber Fabbiani.

“Dice ‘Nos separamos’ el título que leí en un portal muy serio”, sorprendió diciendo el abogado. Mariana rápidamente lo refutó y aseguró que no era información real, sino que se trataba de “los ‘caza clicks’”. “Señora, no tome en cuenta esta información, no se separó nadie”, finalizó la conductora respecto a la reconocida pareja.

Pese a la información que dio Mauricio D´Alessandro, Stefi Roitman aseguró hace tiempo que “en este momento llevamos creo que un mes sin vernos porque estamos cada uno con nuestras cosas, pero nos apoyamos muchísimo”.

Stefi Roitman y Ricky Montaner aún siguen disfrutando de su amor y matrimonio pese a la distancia que los separa por los trabajos artísticos de cada uno y que los obliga a convertirse en casi nómades.

