Rusherking compartió un video con otra mujer cantando a semanas de su ruptura con la China Suárez

Rusherking y la China Suárez protagonizaron una de las rupturas más inesperadas del año. La pareja de artistas prometía ser una de las más cariñosas, pero de un momento a otro el amor finalizó. El joven de 21 años se encuentra en México y compartió un video que tiene como protagonista a otra mujer, lo que levantó sospechas.

La actriz aún se esfuerza pro llamar su atención con la cantidad de indirectas que le dejó a través de las redes sociales. Pero el artista se mantiene firme ante su decisión, ya que parece que fue deseo de él finalizar el noviazgo.

El video de Rusherking sobre otra mujer tras su ruptura con la China Suárez

Fueron muchos los rumores sobre nuevos vínculos amorosos que corrieron por las redes sociales sobre ambos. En el día de ayer, la China realizó un descargo luego de que la asociaron con un señor de 60 años. "Hace tres semanas que me separé y ya salí con un cantante (por Trueno), un hombre de 60 y con Rodo Lamboglia. ¿Mañana quién será?", expresó indignada.

Lo mismo manifestó el joven trapero, a quien lo habían asociado con una joven uruguaya. Sin embargo, los rumores volvieron a surgir luego de que Rusherking compartiera un video de una joven mexicano cantando en lo que parece ser una cena con amigos. El aspecto que llamó la atención fue que el artista colocó dos corazones rojos en señal de agrado.

Incluso, hace unos días el artista compartió un adelanto de su última canción "Intenso" y parecía una obvia indirecta o respuestas para su ex novia. A pesar de que desmintió estar dedicada a la China, muchos usuarios no le creyeron por la melodía triste y la letra del tema musical.

El descargo de la China Suárez tras ser vinculada con otro hombre

La relación actual entre la ex pareja es terreno desconocido para todos los interesados, según expresaron en las redes cuando informaron la ruptura, ambos quedaron en buenos términos. Pero hace no menos de una semana la China Suárez cantó la letra de "Adiós" de María Becerra, ex de Rusherking y a quien engañó con la actriz.