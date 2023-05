Se juntaron las ex de Rusherking: el video de la China Suárez cantando una canción de María Becerra

La China Suárez se encuentra intentando superar a Rusherking, el joven artista de 21 años con quien la actriz tuvo una relación que duró un año. Sin embargo, fueron varias las indirectas que le dedicó a su ex mediante las redes sociales. A través de un vivo de Instagram, la China se puso a cantar a coro con María Becerra, también ex de su ex novio.

Pero el artista ignora todos los palitos que le dedica la actriz y no se manifestó en las redes sociales para hablar de la ruptura. Incluso expresó que su último tema, el cual adelantó en las redes sociales, no tiene nada que ver con la ex Casi Ángeles aunque sus seguidores piensan todo lo contrario.

El video de la China Suárez cantando una canción de María Becerra, la otra ex de Rusherking

La actriz y el cantante se mostraban muy enamorados a través de sus cuentas de Instagram. Poco antes de la ruptura, Rusherking le había regalado un auto de alta gama por su cumpleaños y habían filmado el videoclip de Hipnotizados, donde también participó Rufina, la hija que la China tuvo con Nicolás Cabré.

Pero pareciera que Suárez ya pasó la etapa de las indirectas donde confiesa que lo extraña y decidió jugar con fuego. Y es que un vivo de Instagram que realizó mientras se maquillaba para salir, comenzó a sonar "Adiós", la canción de María Becerra que se estrenó este año.

Pero el conflicto no finaliza ahí, y es que Becerra estaba de novia con Rusherking cuando éste la engañó con la ex Casi Ángeles. La noticia estalló como una bomba y en un ataque de furia María le dedicó varios tweets a la actriz. "Hijo de mil p.... me acabas de ca... el autoestima", fue uno de los comentarios contra el joven de 21 años.

La indirecta de la China Suárez a Rusherking: "Te extraño y hace daño"

"Porque al perderte terminé ganando. Y se terminó, no quiero tus besitos ni tu falso amor. No mandes regalitos, no pidas perdón", es la primera parte de la canción que se escucha en el video de la China antes de que interrumpiera. "A tus engaños y tus mentiras le digo adiós", es la parte que se escucha a la actriz cantando junto a María.

La China Suárez y Rusherking

Algunos usuarios se percataron de la situación y manifestaron su asombro al verla cantar tan buena onda con María Becerra después de lo mal que terminó con Rusherking. La China Suárez se hizo la desentendida y luego de unos minutos cambió de canción para continuar arreglándose.