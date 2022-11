La pasión por el fútbol en ocasiones es llevada al extremo. Recientemente fue noticia como el Chapu Martínez fue víctima de acoso y ataques en sus redes sociales, además de ser acusado de “mufa” y amenazarlo con la integridad física de su familia. Este repudiable hecho ha sido destacado por varios famosos que exigen el cese de los haters. Ahora, a quién le tocó vivir una situación similar fue Rusherking.

El actual novio de la China Suárez estrenó una canción muy emotiva en donde enaltece el amor que los argentinos le tenemos a nuestra selección nacional. En el marco del Mundial Qatar 2022, el tema cae como anillo al dedo para ser cantado como himno de apoyo a La Scaloneta. Sin embargo, aquellos que critican a Rusherking no han faltado.

Rusherking se defiende de los haters.

Luego de que compartiera en su cuenta de Instagram el videoclip de la canción “Vayas donde vayas”, un usuario le escribió: “Ya vamos perdiendo 1 a 0”, haciendo alusión de que Rusherking era una mufa. No obstante, el joven cantante no se quedó callado y encaró a este sujeto: “Sí, sí... ya te vimos todos, gracioso”, expresó para marcar cancha y demostrar que él no se dejará atacar por nadie.

"Vayas donde vayas", un canto de Rusherking a la albiceleste

“Vayas donde vayas” es un tema en el que el valor del fútbol argentino es el protagonista. Un canto al corazón y a la esperanza de ganar la copa del mundo en Qatar. La composición es de Rusherking, pero está acompañado con grandes exponentes de la música, como Soledad Pastorutti, Pablo Lescano, el Chaqueño Palavecino y Federico Andrés Giannoni “Emanero”.

“La AFA convocó a artistas de diferentes puntos del país para crear una canción que inspire a la Selección y nos siga uniendo a todos como un gran equipo. Hoy se lanza esta canción que representa la incondicionalidad del pueblo argentino para con sus colores. Hoy más que nunca tenemos que estar todos unidos y contamos con vos para lograrlo”, dice un mensaje que acompaña el video en YouTube.