Rusherking reveló qué le dijo a sus padres del romance con la China Suárez

El sábado pasado en "PH: podemos hablar, Rusherking sorprendió a todos al confirmar su romance con la China Suárez y al destacar que está enamorado de la actriz, una revelación que causó gran impacto.

Pese a que aseguró que en las últimas semanas "la pasó mal" con el asedio de mediático para saber más sobre su vínculo con la actriz, la realidad es que el joven músico declaró que está pasando un gran momento tras romper su relación con María Becerra.



En sintonía con esto, Rusherking habló sobre su entorno y cómo se están tomando todas las cosas que pasan alreddor de la pareja, en especial por los últimos escándalos en los que estuvo involucrada Suárez.

"Yo a mis viejos les digo que no crean todo lo que se dice. Vos prendés la tele y ya es cualquiera el título. Siempre les digo que primero me llamen y me pregunten", contó el trapero en su charla con Andy Kusnetzoff.

Luego, el joven contó qué les dice a sus padres sobre su nueva novia: "Mis papás están tranquilos porque yo les cuento sobre Eugenia. Les digo que para mí es una persona muy buena, que me cuida mucho y me quiere mucho. Estamos muy bien", cerró.

Rusherking confesó que se vio con la China Suárez en Madrid

Además de confirmar que está de novio con la China Suárez, el cantante reveló algunos detalles de cómo comenzó su relación.



El ex de María Becerra aseguró que se vio con ella en su más reciente visita a Madrid, la cual fue para el 1ro de mayo, cuando la actriz se presentó en los Premios Platino.

"Nos miramos, estuvimos toda la noche cruzando miraditas, después empezamos a hablar, yo me fui a Madrid y ahí la vi, estuvimos en Madrid, después volvimos para Argentina y nos vimos acá", agregó Rusherking.