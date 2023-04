Rusherking está otra vez en el centro de la escena después de que lo vincularan a la Miss Uruguay, Tatiana Luna.

"Sorprendieron a Rusher con una chica uruguaya, una Miss Uruguay. Ahí lo podemos ver", dijeron en Socios del espectáculo sobre el posible nuevo romance del ex de la China Suárez.

Rusherking se enojó y habló de las versiones de un nuevo romance

Sin embargo, el músico se refirió a estas versiones y dejó en claro que no tiene nueva novia. "Ahora me saco una foto y tengo novia nueva che que fantasmas estos locos. No dejan de decir estupideces nunca", expresó Rusherking en su cuenta de Twitter.

Por qué vincularon a Rusherking con la Miss Uruguay

Tatiana Luna es la joven modelo de 22 años quien subió a sus redes sociales una foto con Rusherking después de ese encuentro en Uruguay en un boliche.

Además de dedicarse al modelaje, la joven estudia abogacía, escribanía y trabaja para reforzar valores de niños y adolescentes.

Durante este fin de semana se dijo que la China Suárez y el músico habían coincidido en el mismo lugar y hasta hablaron de reconciliación. Sin embargo, el cantante estuvo en el país vecino junto a otros colegas mientras que la China disfrutó de Sofitel Cardales con sus amigos más íntimos.