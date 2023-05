La China Suárez y Rusherking decidieron ponerle punto final a su relación hace casi más de un mes, pero aún se desconocen cuáles fueron los verdaderos motivos que los llevaron a esta decisión.

Una de las versiones que circularon sostiene que el artista habría descubierto una infidelidad por parte de la actriz. De todas maneras ambos desmintieron este rumor, sin embargo, las malas lenguas siguen hablando de esto.

Imagen reciente de la China junto a Valentina Zenere.

Luego, Pochi de Gossipeame contó detalles sobre el fin de semana de Suárez en la fiesta Bresh, y reveló: "La China fue después a un after a lo de Lizardo Ponce y lo que me contaron es que ella estuvo hablando con este cantante Lauty. Pero, en un momento, se alejó y estaba mucho con el celular. Alguien preguntó qué le pasaba a la China y le dicen que estaba hablando con Rusherking".

RusherKing le desea lo mejor a la China.

"En base a eso, él me escribe a mí de la nada y me dijo que estaba harto de las mentiras. Me dijo que él a la China le deseaba lo mejor, que se divierta y que sea feliz. Me dijo también que ellos dejaron de hablar hace tres semanas y que sus tuits no eran para ella. De hecho, me mostró que la última charla la tuvieron el 19 de abril", continuó.

Por último, Pochi descubrió un detalle sobre Rusherking: "'Esa fue la última vez que hablamos porque yo tenía que ir a buscar unas cosas a la casa', me dijo. De ahí, no hablamos más. Me mostró que ese era el último día que habían hablado. ¿Cómo la tiene agendada? Como Chinita. Yo le creí".

Cómo fue el encuentro entre Wanda Nara y la China Suárez

Estefi Berardi contó en Mañanísima: “Lo que me dicen es que ni bola Wanda y la China. Wanda estuvo bailando mucho con Wos, el trapero, y a la China se la vio muy cerca de Lauty Gram, otro chico influencer. Cada uno tenía su grupo”.

Por último, la panelista aseguró: “Me dicen que el grupo de Wanda y sus amigas estuvo provocando a la China y su grupo en esta fiesta. Pasaban y la empujaban, la corrían”.

Imagen reciente de Wanda Nara.

Además, Pampito reveló que la China también se cruzó con Daniela en la fiesta: "Acá vemos una foto de Daniela, cuando se cruzó con la China, en la parte de atrás del escenario, que hay una barra. La China estaba en la suya. Si hay algo que tiene de canchero la China es que no se debe haber quejado. Y me dijeron que se sacó fotos con todo el mundo, que estaba de muy buen humor. No sabía que Wanda se había quejado".