Wanda Nara y la China Suárez coincidieron en una fiesta el fin de semana pasado y todo el mundo estuvo hablando de eso.

La inesperada coincidencia generó un gran revuelo, ya que se trató de la primera vez que la modelo y la actriz se vieron las caras tras el escándalo por el Wandagate que se produjo hace un año atrás cuando Wanda descubrió la supuesta infidelidad de su esposo, Mauro Icardi con la China.

Hasta ese entonces, Nara y Suárez mantenían un trato buena onda en redes y se mandaban mensajes, pero todo terminó en la polémica que luego generó un cimbronazo en la relación de la modelo y el deportista, quienes recientemente retomaron su vínculo.

El pasado fin de semana, Wanda y la China estuvieron en el VIP de la Bresh, una de las fiestas más importantes de la noche porteña y parece que esto no le gustó nada a la conductora de "MasterChef Argentina", quien estuvo junto a su amigo Kennys Palacios y se dejó fotografias con otros personajes como los exparticipantes de "Gran Hermano".

Fue Pochi de Gossipeame quien en "Mañanísima" contó que Wanda se habría quejado con los organizadores de la fiesta. "A mí me dijeron que Wanda se quejó por no estar al tanto de que la China iba a ir. No le gustó mucho", aseguró.

"¿Qué? ¿Le tienen que pasar el listado?", cuestionó Estefi Berardi. "Bueno, disculpame, Camila Homs no está muy invitada porque suele ir Tini Stoessel. Podrían haberle avisado, ya que el VIP es muy chiquito", acotó la especialista en redes.

"Acá vemos una foto de Daniela, cuando se cruzó con la China, en la parte de atrás del escenario, que hay una barra. La China estaba en la suya. Si hay algo que tiene de canchero la China es que no se debe haber quejado. Y me dijeron que se sacó fotos con todo el mundo, que estaba de muy buen humor. No sabía que Wanda se había quejado", acotó Pampito.

El encuentro entre Wanda Nara y la China Suárez: "Las amigas pasaban y la empujaban"

“Lo que me dicen es que ni bola Wanda y la China. Wanda estuvo bailando mucho con Wos, el trapero, y a la China se la vio muy cerca de Lauty Gram, otro chico influencer. Cada uno tenía su grupo”, contó Berardi, sumando más data sobre el encuentro.

Luego, Estefi aseguró: “Me dicen que el grupo de Wanda y sus amigas estuvo provocando a la China y su grupo en esta fiesta. Pasaban y la empujaban, la corrían”.

