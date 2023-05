China Suárez y Rusherking se tomaron la costumbre de enviarse indirectas a través de sus redes sociales. Esta vez, la diferencia fue que sus publicaciones las hicieron con muy poco tiempo de diferencia por lo que sería mucha coincidencia que no se tratara de un ida y vuelta.

Lo cierto es que la actriz y el cantante no estarían pasando su mejor momento, ya que sus mensajes reflejan, sobre todo, decepción.

Rusherking.

"Buen día. Qué loco que uno nunca termina de conocer a las personas", escribió Rusherking en la mañana de este domingo 7 de mayo. Uno de sus followers le sugirió: "Hay que mandar a todos a c..." y el cantante le respondió: "Para mí la solución es no esperar nada de nadie. Me levanté con todo jajaja".

Además, el músico aprovechó para contar que su nuevo tema se llamará Intensidad.

Rusherking.

Por su parte, la China Suárez publicó una Historia de Instagram con una foto suya y escribió: "Te rompen el corazón y te piden a cambio amor. Buen domingo para todos".

Sin dudas, la actriz no logra superar la separación con Rusherking, con quien estuvo en pareja durante un año.

China Suárez.

La China Suárez confesó que sigue enamorada de Rusherking: "No se va el amor"

Días atrás, la China Suárez se animó a contar algunos detalles de su vida privada tras la separación con Rusherking. Además de dar a conocer que la primera vez que le rompieron el corazón, diez años atrás, se arrodilló pidiendo que no la dejen, ahora confesó lo que siente por su ex pareja.

Mediante un vivo de Instagram, la China Suárez protagonizó un mano a mano con sus seguidores, en compañía de su amigo y estilista, Juanma Cativa. Allí, como era de esperarse le preguntaron si sigue enamorada de Rusherking.

China Suárez y Rusherking.

"Claro que sigo enamorada, no se te va el amor de un día para el otro", aseguró la actriz mientras comía fruta. La Criti compartió el recorte del video en sus redes donde se la puede escuchar lanzar esa confesión.

Pero eso no es todo, entre las preguntas de los internautas, aprovechó para aclarar: "No me peleé, me separé". De esa forma, dejó en claro que no hubo una pelea de por medio, para que se deje de especular con que hubo un problema entre ellos.