Rusherking fue el protagonista del fin de semana después de los diversos rumores que comenzaron a circular que involucran a la China Suárez.

El músico compartió un enigmático mensaje en Twitter que generó comentarios y también la China Suárez hizo lo suyo.

"Buen día. Qué loco que uno nunca termina de conocer a las personas", escribió Rusherking en la mañana del domingo y, en interacción con sus seguidores, disparó: "Para mí la solución es no esperar nada de nadie. Me levanté con todo jajaja".

Los mensajes de Rusherking que despertaron rumores.

Por su parte, la China Suárez publicó una Historia de Instagram con una foto suya y escribió: "Te rompen el corazón y te piden a cambio amor. Buen domingo para todos".

Qué dijo Rusherking sobre su vínculo con la China Suárez

Mientras esta serie de mensajes aparecían en redes, desde la cuenta Gossipeame aportaron información sobre la China Suárez y Rusherking.

Al parecer, en la noche del sábado la actriz estuvo enviándose mensajes con Rusherking porque, según contaron, quería también participar del after en la casa de Lizardo Ponce.

"En el after de Lizardo, la Chini en un momento estaba medio en una con Rusher. Según me contaron, ¡estaban discutiendo vía mensajes telefónicos! Ella estaba a un costado sola a full con el celular y al rato se fue", contó Pochi en Gossipeame.

Luego, desde la cuenta aclararon cuál fue la versión de Rusherking sobre estos comentarios. "Acabo de hablar con Rusher, es un amor, me dijo que sus tuits no son destinados a la China, que él no era el que hablaba con ella en el after por mensajes, que la última vez que hablaron fue el 19 de abril porque él tenía que buscar unas cosas por su casa, que le desea lo mejor y que le parece bárbaro que se divierta y disfrute", disparó.

AL.M