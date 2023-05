Polémico rumor del encuentro entre Wanda Nara y la China Suárez: "Las amigas pasaban y la empujaban"

Este fin de semana Wanda Nara y la China Suárez coincidieron en una popular fiesta junto a sus respectivos grupos de amigos. Y hoy Estefi Berardi dio tremendos detalles en Mañanísima sobre lo que le habría pasado en el lugar.

“Lo que me dicen es que ni bola Wanda y la China. Wanda estuvo bailando mucho con Wos, el trapero, y a la China se la vio muy cerca de Lauty Gram, otro chico influencer. Cada uno tenía su grupo”, reveló la panelista.

Imagen reciente de Wanda Nara.

Luego, Estefi aseguró: “Me dicen que el grupo de Wanda y sus amigas estuvo provocando a la China y su grupo en esta fiesta. Pasaban y la empujaban, la corrían”. “La gente del público gritaba ‘¡LAM!’, como un gag de que lo iban a pasar en todos lados”, continuó.

“Los de seguridad estuvieron atentos toda la noche porque estaban en el mismo sector y tenían miedo de que se pudra”, completó, y Pampito definió ese episodio como “muy de adolescente”. Por último, cerró: “Después cayó L-Gante y la China se le acercó y charlaron todo el tiempo, pero Wanda y él ni bola. Cero”.

La nueva conquista de la China Suárez

Este fin de semana, La China Suárez fue captada en cámara durante una fiesta con Lauty Gram, un influencer y supuesto colega de RusherKing. La ex Casi Ángeles disfrutó en la fiesta Bresh, donde también fueron algunos de los ex Gran Hermano, y las cámaras la captaron con una posible nueva conquista en el after que organizó Lizardo Ponce.

Varios videos y fotos en las redes sociales expusieron a la China junto a Lauty Gram, las cuales coincidieron con las indirectas que la actriz y Rusherking se dedicaron en las redes sociales durante el fin de semana. El joven escribió en su Twitter: "Que loco que uno nunca termina de conocer a las personas", a lo que Suárez respondió "Te rompen el corazón y te piden a cambio amor".

Los tweets de Rusherking.

Lautaro González Cadicamo, más conocido como Lauty Gram, es un tiktoker, influencer y músico argentino. El joven de 21 años empezó utilizando las redes sociales por diversión hasta que logró formar una gran comunidad de seguidores que lo apoyan en los proyectos laborales que eligió desarrollar.