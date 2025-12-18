Sabrina Rojas confirmó que pasará la primera Navidad sin sus hijos: “Se van con Luciano. Creo que no va Griselda”

Sabrina Rojas atraviesa un momento sensible a pocos días de nochebuena al confirmar que este año vivirá la Navidad sin la compañía de sus hijos. La conductora contó que, tras coordinar con su ex pareja, Luciano Castro, los niños viajarán con él y pasarán las fiestas en otro destino, lo que representa un cambio importante para ella en esta época tan familiar.

Una Navidad atravesada por los cambios familiares

Durante el programa LAM, explicó que sus hijos se irán con su padre hacia Mar del Plata y pasarán varios días fuera, incluido el 25 de diciembre, mientras ella afronta la noticia con una mezcla de tristeza y aceptación. “Es la primera Navidad que paso sin mis hijos, así que hoy tengo un día sensible… se me van diez días”, admitió conmovida.

La actriz también se refirió a la dinámica con Castro y dejó en claro que, aunque ya no están juntos como pareja, mantienen una comunicación fluida y respetuosa por el bienestar de los niños. Aseguró que ambos siguen siendo padres presentes y que existe un entendimiento para coordinar las responsabilidades y la logística familiar en fechas tan significativas.

Sabrina Rojas junto a sus hijos

Este contexto se enmarca en una nueva etapa tras la separación, en la que Rojas intenta equilibrar su vida personal y profesional. El anuncio público de cómo será esta Navidad marcó un momento de vulnerabilidad para la conductora, que no ocultó lo que significa adaptarse a una nueva realidad familiar en las fiestas.

Cambios en la dinámica familiar

Tras la separación de Sabrina Rojas, la vida sentimental de Luciano Castro quedó bajo la lupa, y uno de los vínculos que más repercusión tuvo fue el que mantuvo con Flor Vigna. La relación estuvo marcada por idas y vueltas, exposiciones públicas y declaraciones cruzadas que, en más de una oportunidad, terminaron salpicando a la madre de sus hijos.

Postal familiar que refleja un vínculo cercano

Sabrina evitó confrontaciones directas, pero dejó en claro en distintas entrevistas que no le resultaba sencillo convivir con ciertas situaciones que se hacían públicas y que, según su mirada, generaban ruido innecesario en la dinámica familiar. En especial, fue cuidadosa al marcar límites cuando consideró que la exposición mediática podía impactar en sus hijos, una postura que sostuvo incluso en los momentos de mayor tensión.

Esperanza y Sabrina Rojas disfrutando de sus vacaciones

Con el paso del tiempo, el actor inició una relación con Griselda Siciliani, con quien mantiene hoy un vínculo más reservado y de bajo perfil. A diferencia de etapas anteriores, el presente sentimental de Castro parece atravesar un momento de mayor estabilidad, algo que también contribuyó a ordenar la convivencia familiar.

En ese contexto, Sabrina Rojas logró sostener una relación más previsible con su ex, basada en el diálogo y en la organización práctica de la vida cotidiana de sus hijos.

