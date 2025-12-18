Mariana "La niña Loly" Antoniale generó polémicas en los últimos días, cuando se dio a conocer cómo siguió su vida tras alejarse de los medios de comunicación. La modelo se mudó a los Estados Unidos, donde comenzó una nueva vida en redes sociales, pero lejos de las entrevistas y la televisión. Finalmente, dieron a conocer que conoció a un hombre, con el que comenzó a formar un vínculo amoroso que los llevó al casamiento. En las últimas horas, dieron los detalles de quién se trata y mostraron una foto de ambos juntos.

Mariana "Loly" Antoniale

La foto de Mariana "la niña Loly" Antoniale y su esposo

En LAM (América), en 2022, revelaron que Mariana "La niña Loly" dio un paso importante en su vida sentimental, y se casó en Miami, Florida. La modelo sufrió un revés en su vida, tras su separación de Jorge Rial. Ella se alejó de los medios de comunicación, y comenzó una nueva vida en Estados Unidos. Fue allí que conoció a un empresario argentino radicado en el país norteamericano, llamado Walter Mercuri. Según habían contado en su momento, se trataba de alguien 18 años mayor que ella, que la habría enamorado.

El hombre es representante de artistas en la industria musical, habiendo trabajado con figuras de la talla de Marc Anthony, Wisin & Yandel, y se casó con la mujer en secreto el 21 de septiembre de 2020 en Florida. En el programa de televisión, en las últimas horas, compartieron la primera imagen de ellos juntos que se hizo viral, donde no pudieron evitar notar el parecido con Gustavo Bermúdez. “Ahí anda Loly con Mercuri. Loly de Mercury y no contesta los llamados y no responde los mensajes”, advirtió Ángel De Brito. La pareja reside en Estero, Florida, manteniendo un perfil muy bajo y alejado de los medios argentinos.

La vida de Mariana "la niña Loly" Antoniale en Miami

Tras los escándalos en la Argentina con Jorge Rial, Mariana "La niña Loly" Antoniale se instaló en Miami, Florida, donde vive en una propiedad de lujo y mantiene una vida de perfil bajo. Casada con el representante Walter Mercuri, desde septiembre de 2020, la modelo se alejó de los medios de comunicación y se dedica a compartir algunos posteos en su cuenta de Instagram. Sin embargo, prioriza la tranquilidad, a pesar de seguir siendo noticias en ocasiones.

En las últimas semanas, se volvió a llevar la mirada mediática, al darse a conocer la foto donde mostraban a su esposo, Walter Mercuri. En la postal, se la ve en Córdoba, su provincia natal, donde regresa en ocasiones para reencontrarse con sus seres queridos. Sin embargo, los periodistas intentaron comunicarse con ella, sin logro alguno, y comenzaron un extenso debate sobre su actualidad en Estados Unidos.

