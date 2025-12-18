Nicole Neumann apuntó contra el colegio de sus hijas por el acto de fin de año y abrió el debate: "Están todos en la misma"

Fin de año llega para cada familia con ánimos distintos, con diversos cierres de actividades y balances de lo vivo. Para Nicole Neumann es un momento en el que vive con tensión y no dudó en comunicarlo a través de sus redes sociales, con un descargo en el que detalló la gran molestia que vivió ante la organización que realizaron desde la institución educativa a la que asisten sus tres hijas.

Nicole Neumann contra todos

Nicole Neumann es una de las modelos más destacadas del país, con una basta trayectoria en las pasarelas. Pero en los últimos años se posicionó también como una gran influencia en redes sociales, donde comparte momentos de su vida cotidiana, sus trabajos, pero también es una de sus herramientas que utiliza para realizar diversos descargos, y las vísperas de Fin de Año no son la excepción.

Cada mañana, Nikkita comienza su jornada con sus hijas, llevándolas a la escuela y ocupándose de su bebé, Cruz. Y este comienzo de cierro de año la encontró con una situación inesperada, esperando que sea un momento para relajar, por lo contrario, se mostró molesta por la última organización que realizó el colegio de sus hijas, con el último acto de cierre del ciclo lectivo.

“Bueno, eh, llegando al colegio, casi Navidad. Acto. Deberíamos prever también estas cosas, porque... O sea, ya es Navidad. ¿Por qué? O sea, el acto, ¿no podía ser el mismo día que el último día de clases, por ejemplo, que no sea tan arriba de Navidad?”, expresó la modelo mediante un video compartido en Instagram al indicar que se trata de un momento del año en el que las personas tienen muchas actividades y la organización es clave.

Además, señaló su situación personal al tener un bebé pequeño: “Aparte, obvio, el gordo vive levantándose tempranísimo, pero el día que yo me tengo que poner el despertador por si justo no se despierta y yo tengo que llegar a otro lugar, no sé, es peor. Total”. Por último, indicó que se trataba de un descargo alineado al momento del año, en el que se vive todo con rapidez.

“Yo necesito dormir también. Bueno, nada. Muy fin de año, me imagino, están todos en la misma. Eh, y bueno, acá haciendo terapia grupal con mi comunidad en el colegio”, cerró. De esta forma, Nicole Neumann expuso su malestar sobre ese momento, que puede replicarse en diversas familias, por lo que se solidarizó con quienes atraviesan esta misma situación.