En plena cuenta regresiva para las fiestas, Enzo Fernández mostró en su cuenta de Instagram un álbum de fotos que retrata un paseo navideño muy especial junto a Valu Cervantes y enterneció a sus seguidores. Sin la compañía de sus hijos, Olivia y Benjamín, la pareja disfrutó de una salida que muchos interpretaron como un plan de "solteros", relajado y cómplice.

Una por una, todas las fotos del romántico paseo navideño de Enzo Fernández y Valu Cervantes en Londres

Enzo Fernández y Valentina Cervantes desfrutaron de su primera salida de "solteros", poco más de un mes de que la modelo regresara a Londres. El futbolista y la exparticipante de MasterChef Celebrity retrataron el romántico paseo que incluyó revelar las impactantes decoraciones navideñas de la capital inglesa.

Enzo Fernández y Valu Cervantes

Las imágenes, que compartieron en sus perfiles de Instagram, los muestran caminando por las calles londinenses iluminadas con decoraciones típicas de diciembre, entre vidrieras icónicas y un clima festivo que se roba todas las miradas. En ese recorrido, no faltaron las paradas frente a las impactantes decoraciones navideñas de algunas de sus marcas favoritas, como Dior y Chanel, cuyos locales se destacan cada año por sus despliegues de luces, diseño y fantasía.

Valu Cervantes en Londres

Enzo Fernández

El recorrido incluyó también una pausa obligada para entrar en calor: café en mano, sonrisas cómplices y gestos de cariño que no pasaron desapercibidos. En una de las postales más comentadas, él se inclina para besarla en la mejilla, confirmando el gran momento que atraviesan como pareja. En otra, ella mira a cámara con una sonrisa plena, mientras el futbolista la toma del brazo.

Enzo Fernández mostró la decoración navideña en Londres

Enzo Fernández mostró la decoración navideña en Londres

El posteo no tardó en sumar miles de "me gusta" y comentarios celebrando este presente romántico. Con Londres como telón de fondo, luces navideñas y detalles de lujo, Enzo Fernández y Valu Cervantes dejaron ver una faceta íntima y relajada, perfecta para cerrar el año con amor, complicidad y espíritu festivo.

Los looks de Enzo Fernández y Valu Cervantes para el paseo navideño en Londres

Para recorrer las calles londinenses en plena temporada invernal, Valu Cervantes eligió un estilismo clásico y atemporal que combinó elegancia y abrigo. La influencer apostó por un tapado largo en tono camel, una prenda infaltable del guardarropa europeo, que destacó por su corte recto y sofisticado. Llevó el pelo suelto, con ondas naturales, y un maquillaje sutil que realzó sus rasgos, ideal para un paseo nocturno entre luces navideñas y vidrieras de lujo.

Los looks de Enzo Fernández y Valu Cervantes

Por su parte, Enzo Fernández optó por un look urbano y relajado, perfecto para una salida distendida por la ciudad. El futbolista de la Selección argentina lució un abrigo oscuro de estilo teddy con detalles en contraste, jeans claros y gorro de lana negro, una combinación cómoda y canchera para enfrentar las bajas temperaturas. El conjunto reflejó un estilo casual pero cuidado, en sintonía con el espíritu del paseo y con el perfil descontracturado que suele mostrar fuera de la cancha.