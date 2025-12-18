Kate Middleton y el príncipe William enviaron sus felicitaciones navideñas con una imagen que llamó la atención

La realeza de todo el mundo celebra las fiestas junto a sus seguidores, enviando una postal todos los años, dando sus felicitaciones a todo ellos. Kate Middleton y el príncipe William no fueron la excepción, y sorprendieron al publicarla en sus redes sociales, en los últimos días. Sin embargo, los expertos en realeza denotaron un particular detalle, que sorprendió a todos ellos y llamó la atención, comparándolas con otras celebraciones que tuvieron en este 2025.

Kate Middleton, Príncipe William, Príncipe George, Princesa Charlotte, Príncipe Louis

La tierna postal navideña de los príncipes de Gales

Es tradición en la realeza enviar a sus seguidores una postal navideña, para celebrar el fin de año y todo lo vivido en este período. Alrededor del mundo, se comparten fotos íntimas y familiares, destacando en ocasiones la presencia de mascotas o los lugares más importantes para cada familia real. Sin embargo, Kate Middleton y el príncipe William llamaron la atención por sobre todos, cuando el 18 de diciembre, compartieron la particular foto familiar.

En la misma, aparecían abrazados junto a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, en un campo con aire primaveral. El look de la familia oscila entre el verde militar y el mocha mousse, manteniendo una armonía elegante y perfecta para la realeza. "Deseándoles a todos una muy feliz Navidad (Wishing everyone a very Happy Christmas)", escribieron en la descripción de Instagram, y agregaron la fecha en que se tomó la fotografía, datada en Abril del 2025. Fue justamente esto lo que llamó la atención y sorprendió a los expertos.

La postal navideña de los príncipes de Gales

El detalle de la postal navideña real que llamó la atención

La realidad es que la fotografía fue tomada por Josh Shinner, el fotógrafo a cargo de este año importantes retratos de la Familia Real, incluso de los que celebraron fechas esenciales para ellos. Tanto en el cumpleaños de George como el de Louis, se pudo ver a los niños vestidos de la misma forma que en las felicitaciones navideñas. Además, durante el Día del Padre, compartieron una foto del príncipe William con sus hijos, tomada en la misma sesión de fotos que la última publicada.

Las otras celebraciones con la sesión de fotos

Este detalle llamó la atención de todos, quienes no tardaron en dar a conocer sus opiniones en redes sociales. Muchos de ellos, a pesar de esto, destacaron lo unidos que son como familia y lo mucho que transmiten con sus felicitaciones navideñas. Kate Middleton y el príncipe William se unieron al resto de las familias reales, quienes compartieron las postales de fin de año a sus seguidores y expertos, que no dudan en analizar cada una de ellas.

A.E