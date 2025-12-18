Natalia Oreiro reveló cuál será el particular regalo que le dará a su hijo para que continúe "desconectado" de lo digital

Natalia Oreiro es una de las actrices que más mantiene su conexión con la naturaleza, y lejos de las redes sociales. Además de compartir looks increíbles o sus trabajos en el cine, mantiene la privacidad de su casa y su familia para ella, pero muestra su orgullo en todas las entrevistas que tiene. Es por eso que busca que su hijo, Merlín Atahualpa, se mantenga "desconectado" de lo digital, y encontró un particular regalo para darle en su cumpleaños 14.

Natalia Oreiro

Lejos de lo digital, el particular regalo de Natalia Oreiro a su hijo

La conexión de Natalia Oreiro y su hijo, Merlín Atahualpa, se puede ver en todos los posteos por su cumpleaños o en las entrevistas que ella participa. En todo momento, muestra cómo lo cría rodeado de naturaleza, y alejado de las redes sociales y los medios de comunicación. “Le gusta leer, desde chico vamos a librerías, hace jardinería, herrería, origami, deporte. Tenés que llevarlo también, es un laburo”, detalló en una entrevista a Infobae, sobre su decisión de que no obtuviera celular.

Es así como reflexionó sobre su hijo, y el entorno que lo rodea, entendiendo que algunos de sus compañeros están conectados a las redes sociales. “Si no es muy difícil, si tiene un grupo de pertenencia donde están todos hiperconectados, es complicado porque ahí él siente que se queda afuera”, explicó. Fue así que sorprendió a todos al revelar que, para su cumpleaños 14, le regalará un teléfono celular sin conexión a internet.

Natalia Oreiro y su hijo

Amante de la moda y la naturaleza: el estilo de vida de Natalia Oreiro

Natalia Oreiro es una de las celebridades que siempre marcó su lejanía con la mediatización. Tanto en medios de comunicación como en sus redes sociales, prioriza alejar a su familia de la viralización, y pone en foco su amor por la moda y la naturaleza. En todo momento, impone las tendencias más extravagantes, y los looks más impresionantes, mientras comparte cómo maneja su casa rodeada de plantas y animales que la acompañan en todo momento.

Natalia Oreiro en su casa

Es así como lleva a su hijo Merlín Atahualpa por el mismo estilo de vida, alejándolo de las redes sociales y los celulares. Si bien algunos de sus compañeros coinciden con este estilo, ella no quiso que se sintiera fuera de los grupos de adolescentes, por los que eligió un particular regalo que sorprendió a todos. De esta manera, lo mantiene al tanto de las nuevas tecnologías, sin exponerlo a los usuarios y a la mediatización que ella conoce por su trabajo en la televisión y el cine.

