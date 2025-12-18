¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 18 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 18 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El día te empuja a bajar un cambio. Puede aparecer cierta tensión entre lo que querés hacer y lo que conviene. En lo laboral, mejor actuar con estrategia y no por impulso. En lo afectivo, una charla honesta aclara malentendidos. Cuidá el descanso.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Jornada ideal para ordenar temas económicos o tomar decisiones prácticas que venís postergando. En el amor, necesitás seguridad emocional: expresá lo que sentís sin miedo. Buen momento para planificar a mediano plazo.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La energía está puesta en los vínculos. Puede surgir una propuesta interesante o una conversación clave con alguien cercano. En el trabajo, evitá dispersarte: enfocarte te va a dar mejores resultados. Noticias inesperadas hacia la tarde.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El cuerpo te pide atención. Este jueves es ideal para cuidarte y escucharte más. En lo laboral, avanzás mejor si trabajás en silencio y sin exponerte de más. En el plano emocional, buscá contención en personas de confianza.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Día con chispa creativa y ganas de expresarte. En el amor, se reactiva la pasión o aparece una invitación que levanta el ánimo. En lo profesional, una idea tuya puede destacarse si te animás a mostrarla. Evitá discusiones por orgullo.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Las responsabilidades familiares o del hogar toman protagonismo. Es un buen momento para poner límites sanos. En el trabajo, resolvés algo pendiente con eficiencia. En el amor, necesitás más calma y menos exigencia.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La comunicación fluye mejor que otros días. Ideal para reuniones, acuerdos o charlas importantes. En lo afectivo, se aclara una duda que venía generando ruido. Buen día para escribir, estudiar o moverte un poco más.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

El foco está en el dinero y el valor personal. Podés tomar una decisión clave sobre gastos o inversiones. En el amor, evitá los celos o suposiciones. Confiar te va a dar más paz que controlar.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Con el Sol en tu signo, sentís más claridad sobre lo que querés. Este jueves es ideal para afirmarte y decir que no cuando haga falta. En el amor, alguien te mira con más atención de la que creés. Buen momento para iniciar algo nuevo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día introspectivo. Puede que necesites estar más con vos mismo/a para procesar emociones. En lo laboral, conviene cerrar temas antes de arrancar otros. En el plano afectivo, no te guardes todo: compartir alivia.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las amistades y los proyectos grupales toman fuerza. Puede aparecer una propuesta interesante a futuro. En el amor, necesitás sentir libertad y complicidad. Buen día para pensar fuera de lo común y animarte a algo distinto.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La atención está puesta en lo profesional y en cómo te ven los demás. Es un buen día para mostrar compromiso y sensibilidad a la vez. En el amor, buscás apoyo emocional. Confiá en tu intuición: hoy está muy afinada.