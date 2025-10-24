Así son las paradisíacas vacaciones de Sabrina Rojas y Brenda Gandini juntas: playa, bailes y diversión

Sabrina Rojas y Brenda Gandini eligieron compartir unas paradisíacas vacaciones juntas, entre playa, bailes y diversión. El viaje reunió a sus hijos y se desarrolló en un destino tropical que ofreció momentos de descanso, actividades al aire libre y una convivencia que reflejó cercanía. Las jornadas incluyeron caminatas por la costa, juegos en la arena y propuestas pensadas para disfrutar en familia.

Sabrina Rojas y Brenda Gandini se embarcaron en unas paradisíacas vacaciones que incluyeron playa, bailes y diversión en un entorno caribeño. Las actrices, acompañadas por sus hijos, vivieron una experiencia que combinó naturaleza, juegos al aire libre y momentos pensados para disfrutar en familia.

En los últimos días, las artistas compartieron en sus redes sociales una serie de imágenes que las mostraban disfrutando de un nuevo viaje juntas al Caribe. El destino elegido fue República Dominicana, en una experiencia que combinó relax, actividades en la playa y momentos compartidos entre amigas.

La escapada tuvo como protagonistas a Esperanza y Fausto Castro, fruto de la relación de Sabrina Rojas con Luciano Castro, y a Alfonsina y Eloy Heredia, hijos de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia. Entre playas blancas de agua cristalina, los seis conformaron un grupo familiar que aprovechó cada instante para desconectarse de la rutina y disfrutar.

En la misma línea, las imágenes compartidas en redes sociales mostraron a ambas en traje de baño, posando sobre la arena, rodeadas de palmeras y un mar turquesa que se funde con el horizonte. También se registraron momentos de juegos entre los niños, caminatas por la playa y cenas al aire libre, en un ambiente distendido y natural.

El baile que protagonizaron Brenda Gandini y su hija

Cabe destacar que la amistad de Sabrina Rojas y Brenda Gandini tiene varios años de historia, marcada por proyectos compartidos en televisión y una conexión que se consolidó fuera de los sets. Durante la estadía, el grupo disfrutó de las instalaciones del complejo turístico, que incluyó piscinas, actividades recreativas y espectáculos nocturnos.

En las últimas horas, la modelo compartió una historia en su Instagram donde se podía ver a la pareja y a la hija de Gonzalo Heredia bailando en la playa. En la grabación se puede ver a la actriz bailando junto a la menor, mientras la modelo se encuentra en una de las reposeras del lugar. "Algunas de nuestras noches en la playa", escribió.

Sabrina Rojas y Brenda Gandini mostraron sus paradisíacas vacaciones juntas con una experiencia marcada por la playa, los bailes y la diversión. El viaje, compartido con sus hijos, combinó descanso, actividades al aire libre y momentos en familia en un entorno tropical. La elección del destino, la dinámica entre ambos grupos y las postales de la estadía reflejaron una forma de disfrutar sus vacaciones.

