Sabrina Rojas y Ximena Capristo mantenían una estrecha amistad que terminó en 2020.

La historia detrás de esta relación y escándalo se reveló cuando la ex Gran Hermano apareció en LAM y contó qué fue lo que pasó con Sabrina Rojas y Luciano Castro y también con Paula Chaves.

“A mí me gustan las cosas claras, yo si soy amiga de tres parejas y compartimos todo y vos me estás hablando mal de la otra, ya digo ‘’Mmm, vos me estás hablando mal de ella y comemos los seis juntos’”, expresó Ximena en el programa de Ángel de Brito tiempo atrás.

Lo cierto es que estas declaraciones no cayeron bien a Sabrina Rojas que, después de varias semanas, decidió contar la verdad sobre lo que sucedió con su ex amiga.

Sabrina Rojas reveló la historia de traición de Ximena Capristo

Después de varias semanas de haberse desatado el conflicto, Sabrina Rojas reveló en Intrusos que sucedió con Ximena Capristo y por qué considera que fue traicionada por ella.

La actriz aseguró que todo empezó a finales de 2019 cuando estaba en plena crisis con Luciano Castro, su ex pareja, y la ex Gran Hermano opinó en diferentes programas sobre su situación. "La vi opinando de una situación nuestra y me extrañó escucharla decir o picantear con cositas cuando ella era amiga de la familia. Paula me llamó y me decía: 'apagá la tele'. Ximena no me llamó. Ahí sentí un quiebre de ella", disparó Sabrina Rojas.