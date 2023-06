Sabrina Rojas viene con unos meses movidos desde que se separó de el Tucu López por supuestas infidelidades. Desde ese momento, los medios y sus seguidores están atentos a cada cosa que hace para ver si es una indirecta al conductor. Recientemente, viajó a Puerto Rico para huir del frio de Argentina y se tomó una foto luciendo una microbikini blanca que marcó tendencia.

La microbikini de Sabrina Rojas era de dos piezas, con un corpiño común, de triángulos y una bombacha colaless de corte ultracavado. Además, tenía taparrabos. La malla era monocromática color blanco, lo que es tendencia hoy en día.

Sabrina Rojas prendió las redes con una microbikini blanca

Sabrina Rojas completó el look con unos anteojos de sol, siendo este el único accesorio que se ve en la imagen que subió a su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de 1 millón de seguidores. Esta vez, decidió compartir la foto en las historias.

Sabrina Rojas habló de su relación con el Tucu López

Hace ya casi tres meses que Sabrina Rojas confirmaba su separación con el Tucu López después de los rumores de infidelidad que comenzaron a circular por los medios. Sin embargo, hace poco se los empezó a ver juntos y se comenzó a hablar sobre una posible reconciliación entre ellos dos.

Sabrina Rojas y el Tucu López

Después de muchos meses de silencio, Sabrina Rojas habló sobre lo sucedido y sobre su estado actual de la relación con el Tucu López en Noche Al Dente. Lo primero que le preguntó el conductor, Fer Dente, fue: "¿Te reconciliaste con el Tucu López?". Ella, sin filtro, respondió sincera: "A veces piensan que me hago la misteriosa. No puedo decir que me reconcilié". Luego, sumó: "Estamos probando a ver que pasa".

NL.