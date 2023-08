Ximena Capristo viene dando de qué hablar, tras las fuertes declaraciones que dio en LAM sobre Pedro Alfonso y Paula Chaves por el final de la amistad con Gustavo Conti, ya que la actriz acusó al actor de maltrato hacía su esposo lo que lo llevó a distanciarse.

En el medio, también salieron los nombres de Sabrina Rojas y Luciano Castro, vale recordar que, ambas mujeres dejaron de seguir amigas a principios de 2020 y nuevamente Capristo decidió recordar la interna que hubo cuando decidieron salir a comer en una ocasión y se vivió una tensa situación.

Ximena Capristo y Gustavo Conti

“A mí me gustan las cosas claras, yo si soy amiga de tres parejas y compartimos todo y vos me estás hablando mal de la otra, ya digo ‘’Mmm, vos me estás hablando mal de ella y comemos los seis juntos’”, expresó Ximena.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre el final de su amistad con Ximena Capristo

Sobre este contexto, Sabrina Rojas estuvo en El Debate del Bailando y le respondió a Ximena con un descargo: “A Ximena y Gustavo los quiero mucho y nos conocemos hace muchos años, tengo un cariño muy grande por la familia que son ellos, a última vez que nos vimos, ellos vinieron a almorzar a casa, no estaban Paula y Pedro, fue previo a que nosotros, con Luciano, nos fuéramos a Mar del Plata”, empezó diciendo y recordando lo que sucedió.

Luego, la panelista continuó: “Después de ese verano, Ximena empezó como panelista en El Nueve y empezó a picantear con cosas, si se hablaba de Luciano o de mí, en vez de bancar a la familia, porque somos todos amigos, ella picanteaba’’, expresó Sabrina, para luego explicar que en aquel entonces estuvo pasando por un momento familiar difícil y que no entendía cómo podía Capristo ''picanteaba'', si habían compartido instantes especiales.

Sabrina Rojas

‘’A partir de ahí, no nos hablamos más con Ximena, yo siento que por algo ella se ofendió, de su historia con Paula, yo no sé, tal vez, ese verano, debí preguntarle qué le pasó. Igual, no me enojo porque sé que es buena gente, pero lo que hizo, me descolocó”, comentó en relación a su trabajo como panelista y sus dichos.

Finalmente, Sabrina Rojas se apenó por el final de su amistad con Ximena Capristo y Gustavo Conti al decir: “Es una amistad que me da cosa que se haya roto así, ahora estoy entendiendo que había una interna”, cerró.

D.M