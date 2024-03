Sabrina Rojas y Luciano Castro tuvieron una relación que duró mucho tiempo, pero se terminó. Aunque les dejó dos hermosos hijos: Esperanza y Fausto. La ex pareja tienen un buen vínculo por el bienestar de los niños y siempre se muestran en las redes sociales junto a los pequeños. Recientemente, la actriz reveló cómo es el régimen de visita con el actor.

Sabrina Rojas explicó que con Luciano Castro no tienen régimen de visitas para sus hijos

Hace algunos meses, se había revelado que la actriz estaba enojada con el actor por no haber estado con los niños en el verano, pero lejos de seguir molesta, los artistas se mostraron juntos con sus hijos en las redes sociales. "A pedido de los niños , salió bailecito en el cumple del Castro mayor", escribió en el posteo en el que se los ve bailando todos juntos.

Sabrina Rojas explicó que con Luciano Castro no tienen régimen de visitas para sus hijos

Sabrina Rojas abrió el juego de preguntas y respuestas para que sus seguidores depositen sus inquietudes. Una de las preguntas tenía que ver con cómo manejaba el régimen de visitas de sus hijos con Luciano Castro, la actriz no dudó en responder y fue contundente: "No tenemos ningún régimen, vamos organizándonos semana tras semana. No tenemos días fijos. Por ahora nos resulta así".

AF.