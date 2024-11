Sabrina Rojas ha sido objeto de atención mediática recientemente debido a su polémica con Griselda Siciliani, actual pareja de Luciano Castro, su expareja y padre de su hija. Además, en las últimas semanas ella había admitido un romance secreto con el actor Mariano Martínez durante una transmisión de streaming.

Sin embargo, lo que realmente ha generado interés es su presunta relación con el exjugador de fútbol Darío "Pipa" Benedetto, luego de que se diera a conocer que ambos fueron vistos en un boliche porteño. En este contexto, la modelo rompió el silencio y aclaró los rumores sobre este tema.

Sabrina Rojas y el Pipa Benedetto

Esto dijo Sabrina Rojas sobre los rumores de romance con el "Pipa" Benedetto

Posterior a que se diera a conocer esta primicia, los medios de comunicación difundieron rápidamente esta noticia, y las especulaciones comenzaron a crecer. Algunos testigos afirmaban haber presenciado a la pareja compartiendo un apasionado beso. Mientras tanto, el programa de espectáculos LAM interrogó a la modelo sobre este posible amorío que estaría floreciendo con el futbolista. Fue entonces cuando la conductora confesó: “No me involucren en problemas que no tengo nada que ver. Jamás saldría con un casado en mi vida, es lo único que me interesa aclarar”.

Sabrina Rojas y el Pipa Benedetto, un posible nuevo romance

Aunque la modelo desmintió rotundamente estos rumores con el jugador de Boca Juniors, los medios de comunicación aún siguen interrogando más a fondo sobre este tema, ya que se instaló fuertemente la versión de que compartieron de una forma muy cercana una velada nocturna donde fueron vistos por varias personas.

Para aclarar nuevamente este tema, la actriz dio una nota en un reportaje para el programa Intrusos de América TV, aquí otra vez desmintió rotundamente este romance. Esto sucedió cuando Rojas salió del estudio de televisión donde trabaja “No estoy enojada, siempre estoy regalada me paro doy la nota. Ya no puedo dar explicaciones de todo “, comenzó explicando.

Luego de esto, el cronista en un tono humorístico le dijo: “Tomemos la pipa de la paz entonces“. A esto Sabrina respondió: “Siempre la tengo, la pipa de la paz. Hay cosas que no hacen falta ni aclarar“. Sobre los rumores con Benedetto, confesó: “Me lo crucé ayer en un lugar. Hable como hable con un montón de personas. Charle, le pedí un video para mi hijo, buena onda”.

Pese a que se instalaron fuertemente los rumores de un posible romance entre Sabrina Rojas y el Pipa Benedetto, la modelo se encargó de desmentir otra vez estos dichos, explicando que entre ellos no existe el vínculo amoroso del que tanto se hablo en los últimos días.

A.D