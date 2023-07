Flor Vigna afrontó los rumores de separación con Luciano Castro y reveló cómo es su relación con Sabrina Rojas

Flor Vigna está en un momento muy álgido a nivel laboral pues está encarando muchos proyectos diferentes y desafiantes. Por un lado, desde hace ya algunos meses que está incursionando en la música y saca nuevas canciones bastante seguido, lo que le lleva mucho tiempo y consume gran parte de su día. Además, estará participando del Bailando 2023, por lo que debe prepararse muy estrictamente para el exigente certamen de Marcelo Tinelli. En medio de todo esto, se tomó un momento para hablar de su relación con Luciano Castro.

Hace algún tiempo que se comenzó a hablar de los medios de una posible separación entre Flor Vigna y Luciano Castro, ya que la bailarina abandonó la obra de teatro que estaban haciendo juntos y eso podría haberle molestado al actor. Ambos se encargaron de negar esta crisis, pero los rumores siguieron creciendo. Por eso, en Intrusos le consultaron sobre el tema y ella respondió con mucha sinceridad.

Flor Vigna y Luciano Castro

Con respecto al supuesto enojo de Luciano Castro cuando Flor Vigna dejó la obra de teatro El Divorcio, ella lo desmintió contundentemente y explicó cuál fue el conflicto. "No, él no se enojó porque dejé la obra. Nos planteamos un amor super libre, con esto que uno comete errores con el amor más de antes, de dejarlo todo por el otro. Para tener un amor libre y sano, los dos teníamos que estar contentos con lo que hacíamos independientemente", comentó la cantante en el programa de Flor de la V.

A pesar de haber tomado la decisión de abandonar la obra de teatro, Flor Vigna expresó su deseo de trabajar en calle corrientes, aunque reconoció que en este momento es imposible para ella debido a su agenda. "Lo del teatro, a mí me encanta trabajar en Calle Corrientes, hay cosas que empiezan a llegar a mi vida, como un protagónico tan importante, pero notaba que no tenía tiempo para la música. Notaba que tenía que estar en todos lados, estaba arriba del escenario y al mismo tiempo había un lanzamiento y le decía a mi equipo, 'pero faltó esto, y esto', y me decían 'pero, bueno, vos estabas en el teatro. Lo hablé con Luchito y con la productora, y la están rompiendo con otra actriz".

Se estrenó el nuevo video de Flor Vigna junto a Juli Poggio

Previo a entablar su relación amorosa con Flor Vigna, Luciano Castro estuvo durante muchos años con Sabrina Rojas, amor del cual nacieron sus hijos. Uno de los periodistas de Intrusos le consultó si esto le generó en algún momento un miedo, y ella no dudó en responder con total sinceridad y lo afirmó.

"Habló mucho con mi mamá, y le dije, 'me da cosa porque me estoy enamorando y es más grande'. Es un hombre que estuvo doce años en familia con una mujer, y no que se le conoció todo una locura, y eso me dio una garantía, y cuando conocí a Sabri y a los nenes, fue la mejor garantía. Son muy buenos con sus hijos y hacen lo mejor, por ellos. Creo que Sabri y Lucho tienen muy claro que le quieren hacer bien a sus hijos", explicó Flor Vigna.

En todas las parejas hay problemas, y con el tiempo van apareciendo. Lo importante es saber cómo solucionarlos, y Flor Vigna confesó una íntima charla que tuvo con Luciano Castro para intentar remontar la relación, pero sin dejarse de lado a ellos mismos. "A nosotros nos sirve mucho la charla de los espacios, como Mediavilla y Patricia Sosa. El mismo enamoramiento, te hace estar tanto tiempo juntos que después volvía a mi vida y decía todas las tareas que tengo que hacer para ser quien quiero ser. Me despisté de enamorada. Entrené tanto eso de no descuidarme, uno a veces se olvida de uno, cuando hay un gran amor", reconoció.

Luego, sumó algo que le confesó a Luciano Castro para que entienda cómo es su personalidad y qué errores puede llegar a cometer. "Yo le conté mis heridas, que no son de nadie, son mías. Y le dije 'yo tengo esta personalidad que tiende a desvivirse por el otro, y soy muy propensa a cometer estos errores", cerró Flor Vigna.

NL.