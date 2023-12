Nicole Neumann y Manu Urcera unieron sus vidas para siempre y lo celebraron con una increíble fiesta el pasado viernes 8 de diciembre cuando familiares y amigos se reunieron para festejar el amor junto a ellos y la feliz noticia del embarazo.

Pero en Socios del Espectáculo, Paula Varela reveló un dato de color del casamiento de Nicole Neumann: "El momento de los votos fue brillante, pero también porque generó sorpresa el humor de Manu ya que muchos no lo conocían en la intimidad".

El chiste de Manu Urcera a Nicole Neumann en el altar

"Parece que ella (Nicole Neumann) tenía los votos en el celular y cuando los quiso leer no podía abrir el teléfono, entonces él (Manu Urcera) jodiendo habría dicho ‘lo qué pasa es que no la reconce tan maquillada’. Aunque después aclaró que ella también es hermosa a cara lavada", relató la periodista.

Esta situación generó polémica y causó la indignación de Marina Brey que sentenció: "Yo me divorcio en ese momento ¡Que chiste desubicado!". Aunque no fue la única que opinó de esa forma, ya que Nancy Duré agregó: "Y sí, la verdad no sé si está tan bueno ese chiste". Lo cierto es que Nicole Neumann, conociendo el humor de Manu Urcera atinó a reírse y continuar con la ceremonia.