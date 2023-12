Nicole Neumann celebró su casamiento el pasado viernes 8 de diciembre en una exclusiva estancia ubicada en Exaltación de la Cruz. Allí, asistieron alrededor de 400 invitados y, entre todos los lujos, se reveló una hermosa noticia: la novia está embarazada y espera un bebé con su flamante esposo, Manu Urcera.

El vestido de Nicole Neumann

La modelo lució un vestido diseñado por el modisto Laurencio Adot en uno de los días más importantes de su vida. Confeccionarlo no fue fácil, pero Adot contó todos los detalles en su entrevista con el equipo de Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri.

Las exigencias de Nicole Neumann para su vestido de boda

"Quería ser una novia romántica, sexy y, sobre todo, real", respondió Laurencio Adot ante la pregunta de qué tipo de novia quería ser Nicole. Y añadió: “Era en un campo, por lo tanto ella quería algo campestre, pero glamoroso y que fuera de alta costura. Le interesaba que no fuera un vestido más. Ella sabía, obviamente, por el nivel de popularidad que tiene en Argentina, que se iba a hablar mucho de la boda y de su vestido, es lógico”.

Laurencio Adot y Nicole Neumann en el casamiento

El diseñador reveló las consecuencias de haber realizado el vestido de alta costura a alguien tan conocido. Explicó: "Algunos me putean, me dicen que el vestido era una cortina y que las chicas tenían cara de culo. Yo soy un director creativo de una marca; eso, para la gente, significa que soy modisto. A mí hablame de la ropa, si en cinco centímetros vas a hablar mal de alguien no me interesa, lo borro y sigo".

Nicole Neumann contrató a Laurencio Adot tanto para ella como para sus hijas y sus damas de honor. Él concluyó revelando: "Estás en el día más importante de las mujeres. Los modistos somos todoterrenos, las acompañamos y menstruas con ellas. Somos curas, rabinos, de todo".

