En las últimas horas se conoció un nuevo capítulo de la polémica que rodea a Mauro Icardi y Wanda Nara. Durante una semana complicada para ambos tras las citaciones a declarar, salió a la luz un polémico video en donde el futbolista amenaza por llamada a la madre de sus hijas si se llegase a acercar a su casa.

Mauro Icardi

Salió a la luz el polémico video donde Mauro Icardi amenaza a Wanda Nara

En LAM (América) filtraron un polémico video donde Mauro Icardi amenaza a Wanda Nara, una vez más. En esta ocasión, el futbolista le habría advertido a la empresaria que si ella se llegase a acercar a la casa en la que él se encuentra viviendo en Nordelta, la policía iría tras de ella.

En la pasada semana, la conductora de Telefe realizó graves denuncias en contra del padre de sus hijas por amenazarla y extorsionarla de diversas maneras en medio de la batalla legal que enfrentan por la tenencia de las menores. En el programa de Ángel de Brito, reprodujeron el clip en donde el deportista le hace una violenta advertencia, además aclaró que este registro audiovisual ya está en manos de la justicia.

Mauro, Francesca e Isabella Icardi

Esta conversación telefónica habría ocurrido cuando las hijas de ambos se encontraban pasando algunos días con el delantero del Galatasaray. “¿Franchi en la casa de qué amigo están?”, le consulta Nara a la mayor de las niñas en la llamada, pero fue cortada por Icardi quien contestó: “No te importa ¿Yo te pregunto a vos a dónde llevas a tus hijas?”

Ante esto, la hermana de Zaira Nara le respondió segura: “No, pero quiero saber dónde están Mauro, a dónde las llevaste”. Con un claro enfado y sin responder ante las preguntas de su expareja el dejó en claro que las llevaría donde se le cante.

Sin estar contesta por esta contestación Wanda trata de comunicarse con sus hijas: “¿Puedo hablar con ellas? Llamé para hablar con las nenas no con vos”.

Por la reacción defensiva que mantenía el exdelantero de la selección, la mediática lo trató de hacer rever sus actos explicándole que si él seguía actuando así y respondiendo de manera violenta lo único que lograba es que las hijas tengan miedo, sobre todo porque las menores estaban al pendiente de la llamada en cuestión.

“Quiero hablar con mis hijas. Las puedo ir a visitar si las quiero ir a visitar... Franchi si te busco y salís a la puerta y te doy el teléfono ¿Querés?”, habló ahora la modelo dejando de lado las respuestas de quien era su pareja para centrarse en sus hijas, pero no esperaba la respuesta que iba a recibir del padre de sus hijas.

Wanda Nara

“No, a mí casa no vas a venir si no te quedó claro. No te van a permitir la entrada. Tenes prohibido entrar a mí casa. Y dónde entres a mi casa, te viene la policía. Ya está hecho”, concluyó el novio de la China Suárez harto de la conversación y dejándole una dura advertencia a su exesposa.

De esta forma, se conoció una de las últimas amenazas que Wanda Nara recibió de parte de Mauro Icardi. El polémico video deja en claro la postura que tiene en la actualidad el futbolista con la presencia de la empresaria en su casa, además marca que no teme en ir hasta las últimas consecuencias con tal de no tener a la mujer en su propiedad.

VDV