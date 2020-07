Tras la polémica en Bake Off, Samanta Casais anunció que prepara su casamiento

Samanta Casais, la participante de Bake Off que mintió en su inscripción al decir que no era una pastelera profesional, se convirtió en toda figura que despertó odios y amores en las redes sociales.

La participante del ciclo de Telefé ganó el premio sin embargo, al conocerse los pormenores de su caso y ante el repudio de los fans del programa, debió devolver el título de campeona que fue puesto en manos de Damián Pier, el segundo en orden.

Tras la última emoción de Bake Off, Casais continuó con lo suyo intentando despegarse de la polémica y recientemente anunció que pasará por el altar con su novio, Juan Cruz Recchimuzzi, una vez que termine la cuarentena.

"Me caso en siete meses ¡y tengo muchas ansias!”, dijo. “Con Juan los dos estamos con la cabeza ahí, hablando con la wedding planner, con el fotógrafo y resolviendo todo lo que podemos sin salir de casa. Pero ya no falta nada”, reconoció Casais entrevistada por la revista Gente.

Sobre la propuesta, Casais recordó: “Era la Noche de los Museos y, cuando volvimos a casa prendí la luz y me encontré con todos nuestros familiares y amigos. Juan me empezó a hablar con cara seria, se arrodilló y me preguntó de una manera súper romántica si me quería casar con él, y yo, obvio, me largué a llorar".