Las hermanas María Fernanda y Sandra Callejón le dijeron de todo a Yanina Latorre luego de que saliera a la luz la polémica separación que está transitando María Fernanda con su ex esposo Ricky Diotto. A raíz de esto, estalló la furia entre ellas contra la panelista de LAM.

Como se conoce, Yanina Latorre tiene una manera bastante particular de poner en us lugar a las personas con su vocabulario un poco vulgar, es por eso que en LAM, le respondió a María Fernanda quien en el programa "Duro de Domar" había dicho que no fue la mejor compañera y que en ocasiones la información no es acertada.

Pero no todo terminó ahí, Sandra Callejón tuvo un día de furia y agarró su celular y la llenó de audios de WhatsApps a la panelista de LAM quien ella decidió no responder.

Sandra Callejón no defendió a su hermana

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se encuentran en medio de una polémica y mediática separación. Con abogados de por medio y conflictos entre ellos, después de 12 años de pareja y con una familia ensamblada, decidieron ponerle un punto final, aunque no estaría siendo en los mejores términos.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

Quien sorprendió al no salir a defender y apoyar a su hermana, es Sandra Callejón, quien en "Nosotros a la Mañana" dijo: "La verdad es que entre mi hermana y mi cuñado está todo muy caliente y es poco lo que puedo aportar. Los quiero a los dos y creo que se tienen que sentar a hablar", comenzó diciendo.

Antes de finalizar, Sandra Callejón dijo: "Cuando los veo me dan ganas de decirles 'Chicos, siéntense y tienen que arreglar esto como sea'. Son grandes, son adultos, yo más que eso no puedo hacer, y más que esto no puedo contar".

J.M