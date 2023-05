María Fernanda Callejón sorprendió a todos cuando comunicó en los medios que denunciaría a su ex, Ricky Diotto, por maltratos, entre ellos, violencia verbal. Desde entonces, la polémica no ha dejado de crecer y recientemente revelaron la cautelar que la actriz pidió en la Justicia para protegerse del músico.

“Hay una medida cautelar que consiguió el Doctor Franco Lino, por parte de la fiscalía que ordena a Diotto cesar con todo acto de perturbación contra Callejón. Esto no es civil, es penal, por eso puede ir preso si no cumple”, comenzó explicando Estefi Berardi en LAM sobre el pedido a la Justicia de María Fernanda Callejón.

María Fernanda Callejón

Por su parte, Ángel de Brito no evitó comentar y acotó: “Es decir, si la sigue molestando puede ir preso. Igual es raro por la libertad de expresión”. Es por eso que Nazarena Vélez indicó: “Fue amenazante con ella pero al privado”, explicando la razón detrás de la cautelar de María Fernanda Callejón.

La angelita dio más detalles sobre el pedido de Justicia de la actriz y explicó cómo intenta María Fernanda Callejón frenar a su ex, con quien tuvo a Giovanna Diotto. “La cautelar habla de que él no se puede comunicar por mensaje de texto o llamada de WhatsApp”, reveló Nazarena.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto.

La hermana de María Fernanda Callejón rompió el silencio sobre la polémica

Sandra Callejón habló con Nosotros a la Mañana para referirse al escándalo que surgió en los últimos días entre su hermana, María Fernanda Callejón y su ex, Ricky Diotto. Sus declaraciones en el ciclo de El Trece sorprendieron particularmente por el escepticismo con el que manejó su respuesta.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

“A mí la verdad me sorprendió todo, ella nunca comentó nada... No sé qué pasa puertas adentro de la casa. Yo lo único que pienso es en mi sobrina, es la única que tengo y voy a lucha para que esté bien”, explicó la hermana de María Fernanda Callejón, remarcando su preocupación por Giovanna Diotto.

Luego, Sandra ahondó en su visión de la guerra desatada entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto y opinó: “Cuando los veo me dan ganas de decirles ‘Chicos, siéntense y tienen que arreglar esto como sea’. Son grandes, son adultos, yo más que eso no puedo hacer, y más que esto no puedo contar”, dejando en claro que se trata de una problemática que deberán resolver las partes puertas adentro.

H.O