Instagram

Santiago del Moro se ha convertido a lo largo de los años en una de las figuras de la pantalla chica argentina más vista, escuchada y admirada por millones de personas. Su llegada al público lo hace ser una persona con poder sobre la forma de pensar de aquellos que lo siguen.

Esta semana el sitio web Ciudad Magazine dio detalles contados por Santiago del Moro en su programa radial El Club de Moro, sobre el porqué no le gusta que le tomen fotos, y tampoco le agrada tomárselas, mucho menos si eso implica tener que pedírselas a alguien, como por ejemplo, a otro famoso.

Santiago del Moro contó por qué no le agrada tomarse fotos.

Santi tiene en su cuenta de Instagram casi 2M de seguidores; sin embargo, los posteos que hace, siempre son relacionados a proyectos de trabajo y en muy escasas ocasiones, sobre su vida personal. De acuerdo con la fuente, esto se debe a que el conductor solo comparte fotos de trabajos puntuales, y si hay un pedido expreso por parte de la producción.

“Cuando hago las del canal, que ven que subo algo de MasterChef, es porque son de promoción; las piden o algo de eso. Pero no es que me pongo a sacarme con los participantes”. Al darle una vista a su cuenta de Instagram, las imágenes que priman allí son con su equipo de columnistas de su programa de radio y en efecto, de “MasterChef Celebrity”.

Santiago del Moro contó por qué no le agrada tomarse fotos.

Del Moro sabe muy bien que tiene una imagen muy fotogénica y que levanta los suspiros de millones de personas, pero aun así, no suele subir fotos de él. ¿La razón?, él propio Santiago la explicó: "Creo que esa faceta mía tiene que ver con que mi madre era fotógrafa aficionada y de chico me sacaba fotos todo el tiempo; por eso le tengo como rechazo".

El presentador de MasterChef Celebrity afirmó que odio sacarse fotos con los famosos y no le gusta pedirles que se saquen una foto para él. “No necesito sacarme con un famoso para decir con quien estuve”, y agregó, “Con Diego Maradona no me saqué ni le hubiese pedido. ¡Me muero!”. Según explicó Santi, cree que al tomarse fotos con otro famoso, puede llegar a perjudicar a esa persona.

Santiago del Moro contó por qué no le agrada tomarse fotos.

Santiago del Moro llevó un emotivo mensaje a sus seguidores

Este fin de semana Santiago compartió en su cuenta de Instagram una foto de él, con un texto que invita a sus seguidores a que aprovechen el tiempo para estar más atentos a las personas que están a su alrededor, a aquellos seres queridos que tanto amán.

"Parpadeaste y ya estarás en julio. Y entre parpadeos y parpadeos crecieron tus hijos, se fueron tus padres, dejaste de ver a amigos. Parpadeaste y se te pasa la vida entre la puteada y el trabajo y el dinero que no alcanza y los sueños que dejaste encajonados para 'cuando se pueda'. Y mientras parpadeamos sin registrar al otro, nos perdimos un rato de risas, un abrazo, un amor, una caricia y un último te quiero a ese alguien que ya no veremos”. Con estas palabras empezó Del Moro.

Santiago del Moro contó por qué no le agrada tomarse fotos.

“¿Y si dejamos de parpadear un rato?, digo ¿si nos corremos de la velocidad, del automatismo que nos imprime la vida y empezamos a mirar? Mira a tu hijo mientras hace la tarea, a tu madre mientras dobla la ropa, a tu pareja mientras comen juntos, a tus amigos cuando se juntan”.

Santiago del Moro continuó en su emotivo y muy reflexivo texto: “Ganale alegría al tiempo, que si va a pasar, si va a arrasarnos, al menos que nos lleve llenos de miradas y sonrisas. Y sobre todo, que el tiempo nos encuentre celebrando, porque a esos momentos de felicidad yo creo que no se los lleva ni la muerte. Quedan grabados en el espacio infinito, contagiando energía”.

Santiago del Moro contó por qué no le agrada tomarse fotos.

Muchos admiradores de Santiago del Moro aplaudieron las palabras del conductor y otros se las agradecieron y le contaron que justo pasan por un momento complicado y aseguraron que sus palabras llegaron en un momento muy oportuno para darles ánimos de continuar.