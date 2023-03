La recta final de Gran Hermano se acerca y los fans del reality show que cambió los números del rating en la actualidad, están ansiosos y quieren saber todo sobre el próximo GH.

Santiago del Moro prendió el ventilador y dio a conocer detalles importantes de la próxima entrega de Gran Hermano, el éxito indiscutible de la Televisión en los últimos cinco años.

El conductor de Gran Hermano habilitó su Instagram e hizo contacto con sus seguidores para que le preguntaran temas variados. Obvio que todos volcaron sus preguntas al reality que revolucionó el país.

Santiago del Moro filtró detalles del próximo Gran Hermano: "¿Va a ser de famosos?".

Una de las primeras preguntas que le hicieron a Santi, fue, si el próximo GH va a ser de famosos, con lo cual redoblaría la apuesta de lo que se ve con el actual Gran Hermano.

Con un rotundo "No", el conductor terminó con cualquier especulación al respecto. Sobre la fecha de salida al aire o el tiempo estimado para que se pueda el próximo GH, el periodista y presentador dijo que no iba a ser pronto, mucho menos en invierno. "No creo, GH va a descansar un tiempo".

Cuándo se sabrá el contenido de la valija que entró Alfa a Gran Hermano

Con el misterio a flor de piel, Santiago del Moro no dio mucha esperanza a sus seguidores sobre cuándo se sabrá que entró Alfa a Gran Hermano.

"¿Cuándo abrís lo que hay en la valija?", le preguntaron a Santiago del Moro: "¡Cuando GH dé el ok! Va a ser muy importante", remarcó el conductor de Gran Hermano.

