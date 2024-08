Santiago Talledo comenzó su historia de amor con Toni Gelabert tiempo después de conocerse en las grabaciones de Argentina, tierra de amor y venganza, segunda temporada. Los actores tuvieron una crisis la cual los llevó a separarse.

Hace poco, Santi Talledo confirmó su noviazgo con Toni. Los actores volvieron a apostar al amor y hoy tienen una relación a distancia ya que Gelabert vive en Mallorca, España.

A pesar de estar a miles de kilómetros, Santi y Toni tienen una historia de amor libre y, para llevarla a cabo, firmaron un contrato para tener en claro las cosas y determinar las reglas de su relación a distancia.

Santiago Talledo visitó el streaming de Ángel De Brito, en Bondi Live, y contó un poco más en profundidad cómo es su relación a distancia y, también, sobre el contrato que firmaron para determinar las reglas de este vínculo.

"Y cuando es a distancia hay reglas... Quizás cuando estamos lejos se puede permitir algo, pero cuando estamos juntos no. Es una cuestión, igual, porque estamos mucho tiempo separados también", comenzó diciendo el actor argentino y ahí disparó que "Hemos hecho un contrato, literal".

Ángel De Brito le consultó si era en serio lo que estaba contando y Talledo dijo que sí. Luego explicó: "Una vez me dijo (Toni), 'sabés que hay una psicóloga - sexóloga española que tiene como contratos para relaciones abiertas'. No sabés lo que es el contrato, es espectacular. Ahí te das cuenta de lo que a tu pareja le jode o no...".

Santi Talledo concluyó diciendo, "Ahí están todas las reglas. Está buenísimo". Además el actor contó que las reglas del contrato se respetan mientras están a distancia ya que cuando están juntos no está permitido. Santi también declaró que él prefiere no enterarse de las aventuras que tiene Toni Gelabert.

