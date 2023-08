Sara Stewart Brown, la ex de Jorge Lanata, en 2020 descubrió no solo que es disléxica (Dificultad para leer con fluidez y sin errores), sino también que padece TDA (Trastorno por Déficit de Atención).

“El diagnóstico me terminó explicando muchos rasgos de mi personalidad. Para mí fue un alivio porque me di cuenta de que algunas cosas que me costaron toda la vida, no ocurrían porque yo era menos inteligente. Hice un entrenamiento con una psicóloga para tener herramientas que me ayuden a compensar algunas cosas. Los especialistas me dicen que es lógico que yo me haya dedicado al arte, también al teatro… Y con mi estilo de los papelitos necesito mucha concentración. En mi espacio de trabajo soy muy metódica. Sino soy enquilombada (Risas)”, confiesa.

Sara Stewart Brown se animó a hablar del trastorno que padece.

La pasión de Sara Stewart Brown por el running

Sara Stewart Brown empezó a practicar Running cuando engordó varios kilos con el embarazo de su hija. , confiesa.

Sara estuvo en pareja más de 15 años con Jorge Lanata y fue su gran compañera.

Por qué siente tanto orgullo de haber donado un riñón

Algo que la pone orgullosa es lo que ocurrió en 2015, cuando Sara se convirtió en una de las protagonistas del primer trasplante renal cruzado que se realizó en América Latina. Como no era compatible con Jorge Lanata, su marido en ese momento, le donó un riñón a un joven y la madre de él, a su vez, se lo donó al periodista. “Hasta el día de hoy me consultan un montón, me llaman o me escriben por las redes… Gente que está pensando en donarle un órgano a algún familiar. Fue un gesto de amor y solidario; lo hice por quien era mi pareja, pero también lo hubiese hecho por un amigo, o por el hijo de un amigo. Hace ocho años que estoy con un solo riñón y hago vida normal”, afirma.

Sara Stewart Brown

Al referirse a su actualidad sentimental, Sara Stewart Brown dice: “Estoy sola, pero desde que me separé (de Lanata, un amor que duro 15 años) en mi corazón siempre hubo lugar para volver a enamorarme. Lo que pasa es que soy perfil bajo, no ando contando con quién salgo… Tuve historias posteriores pero me gusta mantenerlo tranqui”, concluye.

@fabicataldo_

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Ernesto Pagés/Perfil

Agradecimientos: Isadora. Laurencio Adot. Espacio Cultural @barrakesh.ar. BADA Argentina Feria de Arte @bada_argentina.